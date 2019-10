Thiem spełnił marzenie i wygrał turniej w Wiedniu

Nadal do Thiema: Kiedyś ty też wygrasz w Paryżu

Dominik Thiem docenił klasę Rafy Nadala po finale French Open. Oto, co powiedział Austriak.

W stolicy Austrii reprezentant gospodarzy przez cały czas mógł liczyć na wielkie wsparcie kibiców. Do zwycięstwa nad swoim przyjacielem potrzebował w niedzielę aż dwóch godzin i 25 minut.

Źródło: Getty Images Dominic Thiem - ATP Wiedeń 2019

W ojczyźnie nie przegrywa

W tym roku w swojej ojczyźnie 26-latek może pochwalić się bilansem 9-0. W sierpniu w Kitzbuehel triumfował również w turnieju Generali Open.

- To dla mnie niesamowity rok. Wywalczyłem tytuły w Kitzbuehel i Wiedniu. W każdym z turniejów w ojczyźnie miałem problem z zaprezentowaniem fanom mojej najlepszej gry, ale w obu imprezach wygrałem. To brzmi jak coś zupełnie nierealnego – powiedział po ostatniej piłce Thiem.

Źródło: Getty Images Dominic Thiem - ATP Wiedeń 2019

W tym sezonie Austriak wygrał już pięć turniejów ATP Tour (wygrywał także w Indian Wells, Barcelonie i Pekinie). Takim osiągnięciem nie może pochwalić się nikt inny.

W Wiedniu w singlu wystąpiło dwóch Polaków: Hubert Hurkacz odpadł w pierwszej rundzie, przegrywając z Chaczanowem, a Kamil Majchrzak nie przeszedł eliminacji.

W finale debla najwyżej rozstawieni Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo przegrali z amerykańsko-brytyjskim duetem Rajeev Ram/Joe Salisbury [4] 4:6, 7:6(5), 5-10.

Wynik finału:

Dominic Thiem (Austria, 1) - Diego Schwartzman (Argentyna, 5) 3:6, 6:4, 6:3