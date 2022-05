"Zamknijcie mordy!" do kibiców. Tenisista się tłumaczy

Zobacz skrót meczu Denis Shapovalov – Alexander Zverev w czwartej rundzie Australian Open. Kanadyjczyk wygrał w trzech setach 6:3, 7:6(7-5), 6:3 i awansował do ćwierćfinału imprezy. Tenis na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Problemy Rafaela Nadala w czwartym secie coraz bardziej dotkliwe. Kanadyjczyk wykorzystał gorszą dyspozycję Rafy i przeciągnął rywalizację do piątego seta. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Urodzony w Tel Awiwie Kanadyjczyk, mający też rosyjskie korzenie, słynie z wielkiego talentu i równie dużego temperamentu. W poniedziałek, w trakcie meczu z reprezentantem gospodarzy Lorenzo Sonego, dał mu upust.

Do kontrowersyjnego wydarzenia doszło w ósmym gemie drugiego seta, przy prowadzeniu 4:3 Włocha, lecz serwisie Shapovalova. Ten został wówczas ukarany stratą punktów za naruszenie zasady przekroczenia siatki w jednej z akcji.

"Zamknijcie mordy!". Skandal na korcie z udziałem Shapovalova Denis Shapovalov... czytaj dalej » I się zaczęło. Kanadyjczyk wdał się w ożywioną dyskusję z sędzią oraz supervisorem zawodów, a głośne gwizdy i buczenie kibiców sprawiły, że stracił nad sobą panowanie, odwrócił się w stronę trybun i głośno wykrzyczał "zamknijcie, k****, mordy".

Shapovalov twierdzi, że prowokował go kibic

Sam zainteresowany na pomeczowej konferencji tłumaczył się, że jego furia nie dotyczyła wyłącznie decyzji sędziego dotyczącej odebrania mu punktu. Shapovalov zwrócił uwagę, że w trakcie gry jeden z fanów go prowokował.

- Mówił do mnie, żebym zszedł z kortu, wymachiwał rękami. Próbował mnie deprymować czy coś podobnego. Uważam, że sędzia powinien mieć oko na takie sytuacje, kiedy gracz zwraca mu na to uwagę - przedstawiał swoją wersję Shapovalov po spotkaniu, które wygrał 7:6(5), 3:6, 6:3.

- Powodem, dla którego ten człowiek nie został wyrzucony, było to, że sędzia nie widział jego zachowania. To w pełni zrozumiałe. Po całym zdarzeniu miałem poczucie, że sędzia go obserwuje i wyprosi, jeśli sytuacja się powtórzy - dodał.

Tenisista skomentował również swoją, nie w pełni kontrolowaną reakcję i wybuch złości. - Oczywiście był to moment "gorączki" i muszę popracować nad tym, by lepiej nad sobą panować - oznajmił.

Później padły słowa, które były prawdopodobnie próbą naprawienia nieco relacji z rzymską publicznością. - Grałem tu wiele razy i fani mnie uwielbiają. Nawet po meczu wielu z nich zostało, by zrobić sobie ze mną zdjęcie. Bardzo to doceniam i uwielbiam tu być - zapewnił.

W drugiej rundzie Shapovalov, 16. tenisista rankingu ATP, zagra z Gruzinem Nikolozem Basilaszwilim (25. ATP).