"Iga ma wszystko, żeby zdominować kobiecy tenis"

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek o swoich przygotowaniach przed turniejem wielkoszlemowym we Francji.

W piątek Linette okazała się lepsza od Iriny-Camelii Begu 6:1, 4:6, 6:2, a Świątek wygrała z Mihaelą Buzarnescu 6:1, 6:0. Ich sukcesy oklaskiwało ponad 5 tysięcy kibiców w hali w Radomiu.

Fani przede wszystkim chcieli zobaczyć w akcji liderkę światowego rankingu i na pewno się nie zawiedli, bo Świątek pokazała wyborny tenis.

Świątek jest niesamowita

Czy 20-letnia zawodniczka będzie dominować tak samo w najbliższych latach na świecie?

- Tak uważam, Iga jest niesamowita - przyznał Celt w rozmowie z Eurosportem. - Przeciwniczki w tej chwili są daleko z tyłu. Wystarczy spojrzeć na liczby, statystyki czy rankingi. Iga gra w inną grę. Pamiętajmy jednak, że to jest sport. Przede wszystkim musi dopisywać zdrowie. Na razie nie widać wielkiej konkurencji za plecami Igi, ale to się może szybko zmienić. Inne dziewczyny też mogą zbudować lepszą formę, jak na przykład Osaka czy Andreescu. Je stać na bardzo dobre granie, a w tej chwili są w słabszej dyspozycji. Pozostałe zawodniczki są mocno chwiejne i Iga się na ich tle mocno wyróżnia. Uważam, że ma wszystko w swoich rękach, żeby w najbliższych latach zdominować kobiecy tenis - wyrokował kapitan naszej drużyny.

Przed sobotnimi spotkaniami Polki są już jedną nogą od awansu do listopadowego turnieju finałowego Billie Jean King Cup, z udziałem dwunastu drużyn.

- Meczu jeszcze nie wygraliśmy - uspokajał nastroje Celt. - Dopiero jak to się stanie, to będzie pełnia szczęścia. Po zdobyciu trzeciego punktu zastanowimy się, co dalej. Uważam, że z Igą w składzie jesteśmy w stanie rywalizować z każdą drużyną na świecie. Mamy naprawdę ciekawy zespół - trzy dziewczyny z setki rankingu WTA i doświadczoną deblistkę. Bardzo mnie to cieszy. To było moje marzenie, kiedy przejmowałem funkcję kapitana, żeby mieć taką drużynę - ucieszył się trener.

Harmonogram meczu Polska - Rumunia w Radomiu:

* - mecz odbędzie się, jeśli Polki nie wygrają wcześniej trzeciego spotkania

Sobota, 15 kwietnia, od godz. 11.00

Iga Świątek - Irina Begu

* Magda Linette - Mihaela Buzarnescu

* Magdalena Fręch/Alicja Rosolska - Andreea Mitu/Andreea Prisacariu