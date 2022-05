Zmieniła obywatelstwo i skrytykowała atak na Ukrainę. "Już nie mogę wrócić do Rosji"

Zobacz, jak przebiegło losowanie rozstawionych singlistów we French Open 2022. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Losowanie zawodników rozstawionych we French Open 2022

Losowanie zawodników rozstawionych we French Open 2022

Zobacz, z kim zmierzą się Novak Djoković, Rafa Nadal i Hubert Hurkacz we French Open 2022. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Djoković, Nadal i Hurkacz poznali rywali we French Open 2022

Djoković, Nadal i Hurkacz poznali rywali we French Open 2022

Zobacz, jak wygląda drabinka turnieju singlistów we French Open 2022. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, jak wygląda drabinka turnieju singlistek we French Open 2022. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek na temat decyzji władz tenisa o nie przyznawaniu punktów rankingowych za występy w tegorocznym Wimbledonie.

Roland Garros 2022 do 5 czerwca na żywo w Eurosporcie. Wszystkie mecze w Eurosporcie Extra w Playerze

28-latka, 127. zawodniczka rankingu WTA, w trakcie jednego z marcowych występów zdecydowała się na założenie żółto-niebieskiego stroju, okazując tym samym wsparcie Ukrainie. Głos zabrała również w mediach społecznościowych, wzywając prezydenta Władimira Putina do zaprzestania działań wojennych, a rosyjskich żołnierzy do powrotu do domów.

Zmęczenie jej nie dopadnie. Świątek ma jedną niezbędną cechę Iga Świątek... czytaj dalej » - Już tak naprawdę nie mogę wrócić do Rosji - przyznała teraz australijskim mediom, które śledzą jej poczynania w Roland Garros 2022. - Zdecydowanie kibicuję ukraińskim graczom. Wyobraźcie sobie nieposiadanie domu - dodała.

Rodzice Saville wciąż mieszkają w Moskwie. Ona sama siedem lat temu wyemigrowała do Australii i właśnie ten kraj obecnie reprezentuje. Jeszcze rok temu występowała pod panieńskim nazwiskiem Gawriłowa, a zmieniło się to, kiedy poślubiła tenisistę Luke'a Saville'a.

Mieszane uczucia po decyzji Wimbledonu

Zawodniczka wyraziła też mieszane uczucia związane z decyzją władz Wimbledonu, które zakazały występu w londyńskim turnieju wielkoszlemowym graczom z Rosji i Białorusi. W jej skutek organizacje ATP i WTA, które pozwalają grać w swoich turniejach pod neutralną flagą, zdecydowały, że za udział i wyniki w Wimbledonie nie będą przyznawane punkty rankingowe.

- Wciąż mam wielu znajomych w Rosji. Daria Kasatkina jest jedną z moich najlepszych przyjaciółek. Chcę, by zagrała w Wimbledonie, ale ona rozumie tę decyzję. Ja wciąż traktuję ludzi tak samo, jakby nic się nie zmieniło. Są gorsze rzeczy niż niegranie w Wimbledonie - dodała.

Saville udanie rozpoczęła występ w Roland Garros. W pierwszej rundzie pokonała Greczynke Valentini Grammatikopoulou 6:1, 6:2 i teraz zagra z Czeszką Petrą Kvitovą (34. WTA).