Coming out czołowej tenisistki świata

Urodzona w Togliatti 25-latka jest jedną z lepszych przedstawicielek nowego pokolenia w światowym tenisie. Regularnie ma okazję prezentować umiejętności na najbardziej prestiżowych turniejach.

W tym roku czterokrotnie mierzyła się już z Igą Świątek i na jedno z tych spotkań przypadł jej największy sukces kariery - półfinał Rolanda Garrosa, przegrany jednak z Polką, która później wygrała całą imprezę.

Najważniejsze to żyć w zgodzie z samą sobą

Dosyć niespodziewanie, ale też bardzo otwarcie o swoim życiu prywatnym Kasatkina opowiadała podczas gościnnego występu w jednym z vlogów prowadzonych przez Witię Krawczenko.

Początkowo pochwaliła zachowanie Nadii Karpowej, rosyjskiej piłkarki, która również niedawno przyznała się do homoseksualizmu.

- Moje wyrazy szacunku dla Nadii. To na pewno ją wzmocniło. Nadia pomogła nie tylko sobie, zrzucając ten ciężar z piersi, ale też innym - mówiła.

Źródło: Getty Images Daria Kasatkina jest czołową tenisistką świata

Potem sama dokonała coming outu, gdy została zapytana wprost o to, czy jest obecnie w związku z kobietą.

- Tak, mam dziewczynę - przyznała.

- Przebywanie w szklanej szafie jest niemożliwe, zbyt trudne na dłuższą metę, bezcelowe. Jest się całkowicie skupionym na tym, nim nie zdecyduje się na coming out. Życie w zgodzie z samą sobą jest jedyną rzeczą, która się tak naprawdę liczy - stwierdziła szczerze najwyżej notowana obecnie rosyjska tenisistka.