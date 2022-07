Płacz Darii Kasatkiny. Wie, że po tym wywiadzie Rosja może zamknąć przed nią drzwi

Coming out czołowej tenisistki świata Daria Kasatkina,... czytaj dalej » Kasatkina zajmuje 12. miejsce w światowym rankingu. Jest jedną z najbardziej interesujących postaci kobiecego tenisa. W poprzednim miesiącu bez powodzenia miała okazję walczyć z Igą Świątek w półfinale Rolanda Garrosa.

Aktualnie mieszka i trenuje w Hiszpanii, gdzie nakręcono wspomniany wywiad. W poniedziałek wyemitowano go na YouTube. Rozmowa z każdą godziną staje się coraz bardziej popularna.

Kasatkina dokonała coming outu w momencie, gdy rosyjski parlament dyskutuje o zaostrzeniu i tak już restrykcyjnych przepisów dotyczących publicznych dyskusji na temat relacji społeczności LGBTQ.

Kasatkina: tylko życie ze sobą w zgodzie ma znaczenie

- Jestem trochę poddenerowowana. Nigdy nie mówiłam o tym tak otwarcie przed kamerą. W Rosji bardzo dużo jest tematów tabu. Niektóre są ważniejsze od naszego, co nie powinno być zaskoczeniem. Nie ma nic łatwiejszego na świecie od bycia hetero, ale to nie jest kwestia wyboru - stwierdziła.

Inspiracją do ujawnienia prawdy było dla niej podobne wyznanie Nadii Karpowej, rosyjskiej piłkarki nożnej.

- Sądzę, że swoim coming outem Nadja nie tylko pomogła sobie, zdejmując ciężar z piersi, ale też innym. To ważne dla młodych ludzi, którzy mają problem ze społeczeństwem i potrzebują wsparcia - podkreśliła.

Na pytanie vlogera, kiedy będzie można chodzić za rękę w Rosji, odpowiedziała, że "nigdy".

- Przebywanie w szafie na dłuższą metę jest zbyt trudne i bezcelowe. Oczywiście każda osoba decyduje, jak się otworzyć i jak bardzo. Tylko życie ze sobą w zgodzie ma znaczenie, pie***ć wszystko inne - podsumowała.

Po tych słowach Kasatkinie wyraźnie ulżyło. Swojego rozmówcę uściskała, podziękowała mu za "wiele znakomitych pytań".



Daria Kasatkina speaks about the difficulties of being gay in Russia pic.twitter.com/guNLUStx17 — Ryan (@Some1NamedRyan) July 18, 2022





Wkrótce po ukazaniu się wywiadu Kasatkina opublikowała na Instagramie zdjęcie, w kształcie serca, swojej partnerki, srebrnej medalistki olimpijskiej łyżwiarki figurowej Natalja Zabijako. Tenisistka na Twitterze nazwała ją "moją ślicznotką".



Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Daria Kasatkina (@kasatkina)





Równie odważnie Kasatkina mówiła w materiale o wojnie w Ukrainie, jakby nie zdając sobie sprawy, że w Rosji za każdą krytykę działań armii rosyjskiej lub używanie słowa "wojna" można zostać ukaranym grzywną lub nawet więzieniem.

- Chcę, by wojna się skończyła. Od 24 lutego nie było dnia, żebym nie przeczytała wiadomości na ten temat albo o tym nie myślała. Gdybym tylko mogła, zrobiłabym wszystko, by to zatrzymać, ale to niemożliwe. Nawet Europa nie może nic zrobić. To wszystko sprawia, że czujesz się bezsilny - wyznała czołowa rosyjska tenisistka.

Kilka miesięcy temu 25-latka poparła decyzję Wimbledonu o niedopuszczeniu zawodników z tego kraju do gry w wielkoszlemowym turnieju. Inni rosyjscy sportowcy albo głośno nie zgadzali się z organizatorami, albo milczeli w tej sprawie. Ona poszła pod prąd.

- Chcę rywalizować z tenisistkami, które tak jak ja mają okazję przygotowywać się do turniejów, które nie muszą się martwić o bombardowania i że nie mają dokąd pójść - stwierdziła w materiale.

- Nie potrafię sobie wyobrazić, jak to jest nie mieć domu. I nie chodzi o to, że go nie kupiłeś, tylko że ci po prostu został zabrany - opowiadała.



Daria Kasatkina says she would give anything for the war to stop. She cries as she contemplates the possibility of Russia not allowing her back in the country now that she has come out as gay. pic.twitter.com/mE0Wu5K7vL — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 18, 2022





Na koniec wywiadu Krawczenko zapytał Kasatkinę: - Nie boisz się, że po tych wypowiedziach sama stracisz dom? Że możesz już więcej nie wrócić do swojego kraju?

Rosjanka wpatrywała się w ziemię i po kilku sekundach odpowiedziała: - Myślałam o tym...

Po kilku chwilach przytuliła się do kolegi i wybuchnęła płaczem...