Rosyjska tenisistka popiera pomoc dla Ukraińców

Podczas zeszłotygodniowej konferencji prasowej organizatorzy wielkoszlemowego turnieju poinformowali, że pokryją koszty zakwaterowania ukraińskich graczy i udostępnią im obiekty treningowe podczas imprezy w Londynie oraz wszystkich innych rozgrywek na brytyjskich kortach trawiastych. Dodatkowo jeden funt za każdy sprzedany bilet na Wimbledon zostanie przekazany na pomoc Ukrainie - w kwocie około 500 000 funtów (ponad 2,5 mln zł).

Daria Kasatkina o pomocy dla Ukraińców

"To nie był łatwy mecz". Świątek musiała solidnie zapracować na awans Iga Świątek w... czytaj dalej » - Większość zawodników nie może wrócić do swoich baz treningowych, nie może wrócić do domu. Ciągle muszą być w trasie i płacić za zakwaterowanie, więc takie rzeczy mają sens - powiedziała Kasatkina, cytowana przez brytyjski dziennik "The Guardian".

Rosjanka w niedzielę pokonała Łesię Curenko 6:4, 6:2 i awansowała do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Madrycie (przegrała w niej z rodaczką Weroniką Kudiermietową). Po ostatniej piłce Ukrainka nie podała ręki Kasatkinie, która przyznała, że nie ma z tym problemu. Rozumie to i akceptuje. Zamiast tego Rosjanka w przyjaznym geście pomachała rywalce.

- Najsmutniejsze jest to, że wojna wciąż trwa. To więc oczywiste, że ukraińscy zawodnicy mają wiele powodów, aby nie podawać nam ręki. Akceptuję to. To bardzo smutna sytuacja. Byłam jednak naprawdę szczęśliwa, że Curenko odmachała mi - dodała Kasatkina.

Daria Kasatkina zagra w Wimbledonie

25-letnia Rosjanka potwierdziła, że wystąpi w tegorocznym Wimbledonie (3-16 lipca). W poprzedniej edycji organizatorzy wykluczyli rosyjskich i białoruskich tenisistów. Był to wyraz protestu przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku. Z tego powodu wyniki Wimbledonu nie zaliczały się do rankingu WTA i ATP.

31 marca władze All England Club and the Lawn Tennis Association (AELTC) znieśli zakaz. Rosjanie i Białorusini muszą jednak podpisać oświadczenie o neutralności, które wyraźnie zabrania im okazywania jakiegokolwiek poparcia dla wojny.

- Podpisałam oświadczenie, bo chcę grać. Kariera to dla mnie priorytet. Nie widzę niczego, co mogłoby mnie powtrzymać przed podpisaniem tego dokumentu - podkreśliła Kasatkina, która od początku sprzeciwia się wojnie.