Gdy padają "baterie" Igi Świątek. Psycholog wymienia najlepsze sposoby ich ładowania

Iga Świątek wygrała ósmego gema i doprowadziła do remisu 4:4 w gemach w drugim secie starcia z Lauren Davis.

Iga Świątek pokonała Lauren Davis 6:3, 6:4 w 3. rundzie US Open. Zobacz piłkę meczową.

Świątek awansowała do 4. rundy US Open

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po awansie do 4. rundy US Open.

Świątek po awansie do 4. rundy US Open

Rozmowa reportera Eurosportu z Igą Świątek po awansie do 4. rundy US Open

Polka wygrała mecz z Amerykanką Lauren Davis, ale sama uznała, że nie była w najlepszej formie. - Czułam dzisiaj trochę więcej nerwów, nie wiem do końca, z czego to wynikało, ale na pewno przepracuję to i wyciągnę wnioski - powiedziała.

Turniej US Open od 29 sierpnia

Iga Świątek - Jule Niemeier: o której godzinie mecz 1/8 finału US Open? Iga Świątek i... czytaj dalej » Świątek ma za sobą już trzy mecze US Open, w poniedziałek będzie kolejny, o ćwierćfinał z Niemką Jule Niemeier.

- Pewnego rodzaju presja z pozycją, jaką zajmuje. Do tego stres z rangą turnieju, także z tym, że mamy dwie trzecie sezonu za nami. Proszę wierzyć, że wszyscy są zmęczeni, zawodnicy i sztaby – tłumaczy w rozmowie z Marcinem Wroną psycholog, która jest w sztabie Świątek.

Abramowicz podkreśla, że w takim momencie, gdy zawodniczkę dopadają zmęczenie i stres, trzeba umiejętnie nią pokierować.

- Zalecamy zawodnikom to, w czym czują się dobrze i komfortowo. To jak z podejmowaniem aktywności fizycznej. Niewarto zmuszać się do tego, czego nie lubimy, tylko poszukać sobie to, co sprawia przyjemność – zaznacza.

Źródło: Getty Images Iga Świątek i Daria Abramowicz

Sposoby Igi Świątek na ładowanie energii

W skrócie: "tankowanie paliwa" u najlepszej tenisistki świata to nic innego, jak odpoczynek, który sprawia przyjemność.

- Jedni wolą oglądać seriale, inni wyjść do biblioteki, inni nad wodę. Iga wielokrotnie powtarzała, że natura jest jej bliska. To forma, potwierdzona w badaniach, która wspiera regenerację, która wpływa korzystnie na nastrój i redukcję napięcia. Także książki, Iga o tym też mówiła – wylicza Abramowicz.

Pojedynek 1/8 finału w poniedziałek. Będzie to drugie spotkanie na Louis Armstrong Stadium po meczu panów. Wszystko wskazuje więc na to, że Polka i Niemka wyjdą na kort około godziny 19.30.

Z Niemeier 21-letnia Polka nie miała wcześniej okazji grać.