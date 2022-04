Miedwiediew podda się operacji. Roland Garros pod znakiem zapytania

Transmisje z French Open w Eurosporcie i Playerze

Niedawny lider klasyfikacji ATP kilka dni temu stracił szansę powrotu na pierwsze miejsce, przegrywając w ćwierćfinale turnieju w Miami z Hubertem Hurkaczem. Najprawdopodobniej opuści imprezę Masters 1000 w Monte Carlo, a także tej samej rangi zawody, które w maju są planowane w Madrycie i Rzymie.

Uciążliwy problem

"W ostatnich miesiącach zmagałem się z niewielką przepukliną. Razem z moim sztabem postanowiłem poddać się zabiegowi, aby usunąć problem" - napisał na Twitterze Miedwiediew.

Jak dodał, prawdopodobnie straci miesiąc lub dwa, ale będzie ciężko pracować, by wrócić na kort najszybciej jak to możliwe.

26-latek z Moskwy triumfował w ubiegłorocznym US Open, ale przegrał finał tegorocznego Australian Open z Hiszpanem Rafaelem Nadalem.

Druga lewa Wielkiego Szlema w tym sezonie - French Open - rozpocznie się w Paryżu 22 maja.