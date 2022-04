All England Club nie chce rosyjskich tenisistów na Wimbledonie

Na początku rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainę organizacje WTA i ATP zabroniły zawodnikom z kraju agresora występowanie pod ich flagą państwową. I na tej zasadzie gracze z tego kraju mogą rywalizować w turniejach wielkoszlemowych.

Nie chcą wzmacniać propagandy Putina

Miedwiediew podda się operacji. Roland Garros pod znakiem zapytania Wicelider... czytaj dalej » Wimbledon, jak przekonuje "The Telegraph", powołując się na źródło zbliżone do All England Club, może być tu wyjątkiem. Jak czytamy, All England Club jest zdecydowanie bardziej niezależny od organizatorów pozostałych turniejów wielkoszlemowych i może suwerennie zdecydować, kogo wpuścić na swój teren, a kogo nie. Organizacji nie będą grozić za to żadne pozwy sądowe.

- Prywatne kluby tenisowe mają większą swobodę dotyczącą wpuszczania graczy. Nie obowiązują ich przepisy dotyczące dyskryminacji, jak ma to miejsce na tourze - taką wypowiedź ze środowiska All England Club przytacza "The Telegraph".

- Nie można pozwolić Putinowi na zarabianie kapitału politycznego na wyczynach rosyjskich sportowców w Wielkiej Brytanii - miał z kolei stwierdzić minister sportu Nigel Huddleston. Wcześniej ten sam polityk informował, że rosyjscy tenisiści mogą zostać wykluczeni z Wimbledonu, jeśli nie potępią publicznie wojny, którą Putin rozpętał w Ukrainie.

Termin zgłoszeń do Wimbledonu mija w połowie maja i z pewnością do tego czasu sprawa się wyjaśni.

Czy na londyńskiej trawie wystąpi Miedwiediew zależeć może też od tego, czy upora się z problemami zdrowotnymi, z którymi obecnie się zmaga.