Trwa znakomita seria Miedwiediewa. Obsada finału rozpala emocje

Miedwiediew (6. ATP) mógł zakończyć pojedynek szybciej, ale w dziewiątym gemie drugiego seta nie wykorzystał trzech piłek meczowych, a w 12. - kolejnych czterech. Swego dopiął dopiero w tie-breaku, wygranym 7-4.



First final in Indian Wells @DaniilMedwed extends his match winning streak to 19 with a 7-5, 7-6(4) victory over Tiafoe!@BNPPARIBASOPEN#TennisParadisepic.twitter.com/ih4PCIklIA — ATP Tour (@atptour) March 18, 2023





Miedwiediew bez porażki po Australian Open

Turniej w Miami oficjalnie bez Djokovicia. "Staraliśmy się" Lider światowego... czytaj dalej » Świetna passa byłego lidera światowego rankingu, rozstawionego w Kalifornii z numerem piątym, zaczęła się 14 lutego. Po porażce w Australian Open z Sebastianem Kordą Rosjanin triumfował w trzech kolejnych turniejach - w Rotterdamie, Dausze i Dubaju.

W Indian Wells 27-latek pokonał już pięciu rywali, dzięki czemu w pewien sposób "odczarował" te zawody. W poprzednich pięciu startach ani razu nie doszedł bowiem dalej niż do 1/8 finału.

W finale z wiceliderem rankingu

W starciu o tytuł Miedwiediew zagra z Carlosem Alcarazem (2. ATP). W półfinale 19-latek urodzony w El Palmar, nie bez problemów i po trwającym blisko dwie godziny meczu, pokonał Włocha Jannika Sinnera (11. ATP) 7:6 (7-4), 6:3.



The Carlitos Express @carlosalcaraz sets up a meeting with Medvedev in the Indian Wells final, taking out Sinner 7-6(4), 6-3! @BNPPARIBASOPEN#TennisParadisepic.twitter.com/cqOrepzQxR — ATP Tour (@atptour) March 19, 2023





Finał z udziałem Rosjanina oraz Hiszpana odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek (z 19 na 20 marca). Początek o północy czasu polskiego.

Wyniki półfinałów turnieju ATP 1000 w Indian Wells:

Daniił Miedwiediew (Rosja, 5) - Frances Tiafoe (USA, 14) 7:5, 7:6 (7-4)

Carlos Alcaraz (Hiszpania, 1) - Jannik Sinner (Włochy, 11) 7-6 (7-4), 6:3