Miedwiediew wygrał w Wiedniu i zaliczył awans w rankingu

Daniił Miedwiediew pokonał Arthura Rinderknecha 6:2, 7:5, 6:3 w meczu 2. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową.

Miedwiediew awansował do 3. rundy US Open

Miedwiediew znajduje się w ostatnich tygodniach w bardzo dobrej formie. Z ośmiu ostatnich spotkań wygrał aż siedem, a jedyną porażkę, w kazachskiej Astanie, poniósł, kreczując w starciu z Novakiem Djokoviciem.

Miedwiediew z problemami tylko na początku

26-letni tenisista był także zdecydowanym faworytem finału w stolicy Austrii, chociaż niedzielny mecz nie rozpoczął się dla niego najlepiej.

Tylko w pierwszym secie zawodnik urodzony w Moskwie dał się przełamać aż dwukrotnie, samemu odbierając podanie rywalowi tylko raz, przez co przegrał 4:6.

Od drugiej partii sytuacja odwróciła się na korzyść Rosjanina. W kolejnym secie Miedwiediew triumfował 6:3, a w ostatnim nie dał już najmniejszych szans Kanadyjczykowi, zwyciężając 6:2.

Sięgnął tym samym po drugi tytuł w tym sezonie, po sierpniowej wygranej w turnieju Los Cabos Open w Meksyku. Dzięki temu w poniedziałkowym rankingu ATP awansuje z czwartego na trzecie miejsce, wyprzedzając Norwega Caspera Ruuda, a w listopadzie wystąpi w ATP Finals, gdzie zagra ośmiu najlepszych graczy 2022 roku.



First event as a dad. First title as a dad @DaniilMedwed outlasts Shapovalov to triumph in Vienna!#ErsteBankOpenpic.twitter.com/ad0iU5l1Mh — Tennis TV (@TennisTV) October 30, 2022





W imprezie w Wiedniu brał udział również Hubert Hurkacz. Wrocławianin doszedł do ćwierćfinału, gdzie przegrał z Chorwatem Borną Coriciem.

Wynik finału turnieju ATP 500 w Wiedniu:

Daniił Miedwiediew (Rosja, 1) - Denis Shapovalov (Kanada) 4:6, 6:3, 6:2