W Los Cabos Miedwiediew przerwał czarną serię

Atak Rosji na Ukrainę spowodował, że rosyjscy tenisiści zostali wykluczeni z wielkoszlemowego turnieju na kortach Wimbledonu. Od czerwca Miedwiediew więc pauzował. Do gry wrócił w Los Cabos, w turnieju rangi ATP 250.

The moment @DaniilMedwed claimed the crown in Los Cabos @AbiertoLosCabos#ATC2022pic.twitter.com/DbprpQ9cKD — ATP Tour (@atptour) August 7, 2022



Do sześciu razy sztuka

Poszło mu znakomicie - w Meksyku Miedwiediew przełamał serię pięciu przegranych finałów ATP z rzędu. Rosjanin pokazał, że jest dobrze przygotowany do obrony tytułu na kortach Flushing Meadows w Nowym Jorku, gdzie przed rokiem odniósł pierwszy wielkoszlemowy triumf.



A Los Cabos debut to remember for the World No. 1! @DaniilMedwed takes out Norrie 7-5, 6-0 to claim the title.@AbiertoLosCabos#ATC2022pic.twitter.com/375G74qfdE — ATP Tour (@atptour) August 7, 2022

Wynik finału:

Daniił Miedwiediew (Rosja, 1) - Cameron Norrie (Wielka Brytania, 3) 7:5, 6:0