Losy lidera rankingu w rękach Hurkacza

Zobacz, co powiedział Rafa Nadal po awansowaniu do finału Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedział Daniił Miedwiediew po awansie do finału Australian Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

W drugim secie półfinału Australian Open Daniił Miedwiediew miał pretensje do sędziego głównego o to, że ten nie ukarał Stefanosa Tsitsipasa za coaching. Eksperci Eurosportu przyjrzeli się obu tym sytuacjom. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Podczas drugiego seta doszło do incydentu. Jeden z kibiców przeskoczył wysoką barierę, by dostać się na kort. Szybko został przechwycony przez ochronę i wyciągnięty na zewnątrz.

Oglądaj tenis w Playerze

Rosyjski tenisista - z uwagi agresję Rosji na Ukrainę Miedwiediew gra bez flagi przy nazwisku - dostąpił już zaszczytu przewodzenia rankingowi tenisistów. Na miejsce numer 1 wskoczył już 28 lutego, ale utrzymał się na nim tylko trzy tygodnie. Po Indian Wells bez gry wyprzedził go Novak Djoković.

Nerwy, później koncert. Hurkacz w ćwierćfinale, czeka niedawny lider Hubert Hurkacz... czytaj dalej » Z uwagi na brak zaszczepienia przeciwko COVID-19 Serba nie ma również w Miami, w związku z czym w poniedziałek na szczycie rankingu może dojść do zmiany powrotnej.

Korespondencyjny pojedynek Miedwiediewa z Djokoviciem

Na Florydzie Miedwiediew wykonał już plan minimum, czyli wyrównał osiągnięcie sprzed roku. Obronił wszystkie punkty, dlatego teraz może je zarabiać. Przed pojedynkiem z Hurkaczem Miedwiediew traci do Djokovicia zaledwie 10 punktów. Walczy o 180, które z powrotem dadzą mu tron.

Rosjanin zmobilizowany jest jak nigdy. W Miami do tej pory nie stracił seta. Do pewnych zwycięstw z Andym Murrayem i Pedro Martinezem we wtorek dorzucił wygraną z Jensonem Brooksbym. I w tym pojedynku w jednym i drugim secie Miedwiediew rozstrzygnął kwestię zwycięstwa, nim doszło do tie-breaka.

W meczu 4. rundy Miedwiediew stracił podanie tylko raz, dając się przełamać na otwarcie pojedynku. Odrobił je z nawiązką, wygrywając cztery gemy z rzędu od stanu 3:5. W drugim secie podłamany takim obrotem spraw 21-latek ze Stanów Zjednoczonych już nie zaistniał.

Kluczowy mecz Miedwiediewa z Hurkaczem będzie miał zdecydowanie inny ciężar gatunkowy. Polak to tenisista pierwszej dziesiątki, który w przeciwieństwie do Brooksby'ego będzie dla Rosjanina równorzędnym partnerem. Udowodnił to w każdym z trzech do tej pory rozegranych z nim pojedynków (wszystkie w 2021 roku). Bilans to 2:1 dla Rosjanina, ale każde z tych spotkań rozstrzygało się na pełnym dystansie. Hurkacz wygrał pięciosetówkę na Wimbledonie, Miedwiediew był górą w dalszej części sezonu w Toronto i ATP Finals w Turynie.

Stawka czwartkowego pojedynku jest też ogromna dla Hurkacza. Polak broni w Miami tytułu, w związku z czym każda porażka w tym turnieju będzie dla niego oznaczała dotkliwe straty punktowe. By obronić miejsce w top 10, tenisista z Wrocławia potrzebuje kolejnego tytułu.

Kolejny krok Hurkacz zrobił we wtorek z Lloydem George'em Harrisem, wygrywając 7:6 (7-3), 6:2. W obu setach miał problemy, ale w obu potwierdził, że jest gotowy na pojedynek z walczącym o powrót na szczyt Miedwiediewem.

Ćwierćfinały Miami Open 2022:

Daniił Miedwiediew (Rosja, 1) - Hubert Hurkacz (Polska, 8)

Carlos Alcaraz (Hiszpania, 14) - Miomir Kecmanović (Serbia)

Jannik Sinner (Włochy, 9) - Francisco Cerundolo (Argentyna)

Casper Ruud (Norwegia, 6) - Alexander Zverev (Niemcy, 2)