Grad przełamań w trzysetówce. Rosjanka stanie na drodze Świątek

Przed spotkaniem trudno było wskazać zdecydowaną faworytkę. Od początku pojedynku, toczonego przy bardzo silnym wietrze, Kudiermietowa narzuciła swoje warunki gry.

Źródło: Getty Images Wieronika Kudiermietowa pokazała dobry tenis

Kudiermietowa lepsza od Gauff

Rosjanka przełamała Amerykankę już w trzecim gemie. Gauff mogła mieć do siebie pretensje, bo w decydujących momentach słabo serwowała i popełniała szkolne błędy. Później 18-latka też nie potrafiła złapać odpowiedniego rytmu. Chciała jak najszybciej odrobić straty, ale brakowało jej cierpliwości i skuteczności.

Z drugiej strony Kudiermietowa wykazywała się spokojem i konsekwentnie punktowała rywalkę. Sama ani razu nie straciła swojego podania, przełamała Gauff jeszcze raz w siódmym gemie i po chwili triumfowała 6:2.

Przełamanie za przełamaniem

W drugim secie obraz gry uległ zmianie. Co prawda Kudiermietowa przełamała serwis przeciwniczki już w inauguracyjnym gemie, ale w następnej odsłonie pojedynku, z tej samej sztuki cieszyła się Gauff.

Rosjanka starała się nie przedłużać wymian i posyłać szybkie piłki w miejsca, gdzie nie było młodej rywalki. Amerykanka grała jednak dobrze w defensywie i popisywała się wygrywającymi bekhendami. Jej piętą Achillesową był serwis. W trzecim gemie ponownie nie imponowała tym elementem, na koniec odsłony popełniła podwójny błąd podania i raz jeszcze Kudiermietowa cieszyła się z przełamania.

To nie był koniec huśtawki nastrojów w tym meczu. Obie panie pozostały bowiem wierne tradycji i w czwartym gemie to Gauff przełamała rywalkę. Amerykanka w końcu jednak zmieniła wcześniejszą tendencję. Wykorzystała błędy Kudiermietowej i zdobyła dwa punkty z rzędu. Miała szansę wygrywać 5:2, ale... ponownie, dość pechowo, przegrała własne podanie. Co się odwlecze, to nie uciecze. W ósmym gemie po raz czwarty z rzędu przełamała Rosjankę i serwowała na wygranie partii. Zrobiła to bardzo pewnie, zwyciężając do zera.

Źródło: Getty Images Cori Gauff miała dobre momenty meczu

Rosjanka wygrała mecz

W tym spotkaniu nastroje zmieniały się bardzo szybko. W decydującym secie Kudiermietowa całkowicie przejęła inicjatywę. W końcu wygrała przy swoim podaniu, po czym błyskawicznie przełamała zagubioną Gauff. Po dobrym starcie poszła za ciosem i po chwili prowadziła 4:0. Amerykanka walczyła ambitnie, ale nie zdołała już odwrócić losów meczu.

Świątek kontra Kudiermietowa

Świątek w pierwszej rundzie miała wolny los. W środę pokonała Amerykankę Danielle Collins 6:0, 6:1 w 1/8 finału. Następnie jej rywalką miała być rozstawiona z numerem siódmym Belinda Bencic, ale oddała mecz walkowerem.

Pojedynek z Kudiermietową, którego stawką będzie awans do finału, rozegrany zostanie w piątek. Dokładna godzina nie jest jeszcze znana.

Ćwierćfinał turnieju WTA 500 w Dosze:

Cori Gauff (USA, nr 4.) - Weronika Kudiermietowa (Rosja, 8.) - 2:6, 6:3, 1:6