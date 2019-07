Uczennica nie przerosła mistrzyni. Piękny sen Coco Gauff dobiegł końca

1.07.2019 | Niespełna 19-letnia Cori Gauff pokonała o 24 lata starszą od siebie Venus Williams i awansowała do drugiej rundy Wimbledonu

Wliczając kwalifikacje, pojedynek z Halep był dla młodej Amerykanki siódmym w ciągu niespełna dwóch tygodni. Taką dawkę przyjmują tylko finalistki turniejów wielkoszlemowych. Gauff nie jest przyzwyczajona do takiego wysiłku, Wimbledon był zresztą dla niej pierwszym wielkim szlemem w karierze. Na spotkanie z Halep młodziutkiej Amerykance miało prawo zabraknąć już sił.

Najmłodsza w historii

Narodziny gwiazdy. "Cori Gauff może zarabiać 100 milionów dolarów rocznie" Na trawie... czytaj dalej » Tempo gry od początku dyktowała o niebo bardziej doświadczona Halep, była jedynka kobiecego tenisa, mistrzyni ubiegłorocznego Roland Garros, która na Wimbledonie w 2014 roku grała już w półfinale. Dla Gauff sukcesem było samo zakwalifikowanie się do turnieju głównego w wieku 15 lat i 122 dni - jako najmłodsza tenisistka w historii.

W pierwszym secie rozstawiona z numerem 7 Rumunka trzykrotnie odebrała podanie wschodzącej gwieździe tenisa. Gauff była w stanie odpowiedzieć tylko raz.

Faworyzowana przez publiczność na korcie numer 1 Amerykanka w poprzedniej rundzie obroniła dwie piłki meczowe z Poloną Hercog, ale w poniedziałek kolejnego spektakularnego powrotu już nie zaliczyła.

Pogodzona z losem

W drugim secie Halep od razu uzyskała przełamanie na 2:0. Co prawda Gauff odgryzła się rebreakiem, ale cały czas wyglądało na to, że warunki dyktuje była rakieta numer 1. Kolejny break dla Halep był tylko kwestią czasu. Doszło do niego w szóstym gemie. W ósmym gemie pogodzona z losem Gauff na otarcie łez i pożegnanie z Wimbledonem obroniła jeszcze dwie piłki meczowe.

Do domu sensacyjna 15-latka zabierze trzy zwycięstwa, w tym ze swoją idolką, siedmiokrotną mistrzynią wielkoszlemową Venus Williams, a także czek na 176 tysięcy funtów.

W ćwierćfinale Wimbledonu Halep zmierzy się z Shuai Zhang, która w trzech setach pokonała Dajanę Jastremską 6:4, 1:6, 6:2.