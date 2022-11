Rywalki zagrały dla Polki. Świątek pewna półfinału WTA Finals

Kolejne wybitne osiągnięcia Świątek. "Wiedziałam, że nie mogę pęknąć" Iga Świątek po... czytaj dalej » Spotkanie Kasatkiny z Gauff żywo interesowało Świątek, która kilka godzin wcześniej wygrała z Francuzką Caroline Garcią 6:3, 6:2.

Drugie zwycięstwo Polki w tym turnieju mocno przybliżyło ją bowiem do półfinału. W przypadku triumfu Rosjanki, raszynianka mogła być pewna awansu do kolejnej rundy niezależnie od wyniku meczu ostatniej kolejki fazy grupowej.

Kasatkina wprowadziła Świątek do półfinału

Starcie rosyjsko-amerykańskie było niezwykle zacięte. Tylko w pierwszym secie obie tenisistki przełamywały się po trzy razy, a o losach wygranej musiał decydować tie-break. W nim Gauff prowadziła już 4-2, ale ostatecznie górą z tej rozgrywki wyszła jej rywalka, triumfując 8-6.

W drugiej partii emocji było już mniej. Reprezentantka gospodarzy wygrała tylko jeden z czterech swoich gemów serwisowych i po godzinie oraz 42 minutach rywalizacji musiała uznać wyższość Kasatkiny.



- Na początku byłam trochę zdenerwowana. Jednak z każdą kolejną minutą nerwów było coraz mniej, a ja grałam coraz lepiej. Jestem szczęśliwa, że nadal jestem w grze o awans - powiedziała 25-latka po zwycięstwie.

Ten rezultat oznacza, że Świątek nie tylko zagra w 1/2 finału, ale jest pewna także pierwszego miejsca w grupie, dzięki czemu trafi na teoretycznie łatwiejszą rywalkę w meczu o finał. Przeciwniczkę pozna w nocy z piątku na sobotę, kiedy zakończą się zmagania w drugiej grupie.

Swoje ostatnie grupowe spotkanie Polka rozegra w nocy z soboty na niedzielę. Potyczka Świątek - Gauff rozpocznie się o godzinie 1.00 czasu polskiego.

Wcześniej - o 21.30 - starcie Garcii z Kasatkiną, które wyłoni półfinalistkę WTA Finals.

WTA Finals 2022 - grupa A (Tracy Austin) # tenisistka mecze zwycięstwa porażki sety punkty 1. Iga Świątek 2 2 0 4:0 2 2. Caroline Garcia 2 1 1 2:2 1 3. Daria Kasatkina 2 1 1 2:2 1 4. Coco Gauff 2 0 2 0:4 0

WTA Finals 2022 - grupa B (Nancy Richey) # tenisistka mecze zwycięstwa porażki sety punkty 1. Maria Sakkari 2 2 0 4:0 2 2. Ons Jabeur 2 1 1 3:3 1 3. Aryna Sabalenka 2 1 1 2:3 1 4. Jessica Pegula 2 0 2 1:4 0

Daria Kasatkina (Rosja, 8) - Coco Gauff (USA, 4) 7:6 (8-6), 6:3