Gwiazda tenisa rezygnuje na znak protestu. Turniej przerwano

Belinda Bencic wygrała z Naomi Osaką 7:5, 6:4 w IV rundzie wielkoszlemowego US Open. Japonka nie obroni tytułu sprzed roku.

Williams wypuściła zwycięstwo z rąk. Teraz ma ból głowy przed US Open Serena Williams... czytaj dalej » "Jestem sportsmenką, ale przede wszystkim jestem czarnoskórą kobietą. I jako czarnoskóra kobieta czuję, że są o wiele ważniejsze sprawy, które wymagają natychmiastowej uwagi, niż oglądanie mojej gry w tenisa" - napisała Osaka w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Gest japońskiej tenisistki jest wyrazem solidarności z Jakobem Blakem, postrzelonym w niedzielę przez funkcjonariuszy policji w Kenosha w stanie Wisconsin.

Według relacji rodziny czarnoskóry 29-latek próbował załagodzić spór dotyczący zarysowania samochodu. Gdy wracał do swojego pojazdu co najmniej jeden z policjantów oddał siedem strzałów w plecy mężczyzny. Całe zajście obserwowała trójka synów Blake'a.

W wyniku zajścia w mieście wybuchły zamieszki. Przeciwko brutalności policji zaczęli również protestować sportowcy. Koszykarze Milwaukee Bucks odmówili dalszej gry w play-offach ligi NBA, a w ślad za nimi poszły inne drużyny, także kobiecej WNBA. Odwołano również niektóre mecze baseballa i pięć spotkań piłkarskiej ligi MLS.



pic.twitter.com/miKzgSdGxY — NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) August 27, 2020

Turniej przerwany

Organizatorzy turnieju poinformowali w czwartek rano, że solidaryzując się z protestującymi przeciwko rasowym nierównościom postanowili zawiesić rozgrywanie wszystkich czwartkowych spotkań. Impreza zostanie wznowiona w piątek.



pic.twitter.com/l7cOoEMU8z — wta (@WTA) August 27, 2020

Azarenka w półfinale

Do najlepszej czwórki turnieju awansowała również Białorusinka Wiktoria Azarenka. Zajmującej 59. na światowej liście Azarence przejście do kolejnej rundy także nie przyszło łatwo. Wygrała z 39. w rankingu WTA Tunezyjką Ons Jabeur 7:6 (11-9), 6:2. Białorusinka, która ma w dorobku dwa tytuły wielkoszlemowe, odkąd wróciła do gry po przerwie macierzyńskiej (w grudniu 2016 roku urodziła syna Leo) nie wygrała jeszcze żadnej imprezy. W półfinale zaś była poprzednio w kwietniu 2019 roku w Monterrey.

Zawodniczka z Mińska w tym sezonie, przerwanym z powodu pandemii COVID-19 w przypadku kobiet na pięć miesięcy, wystąpiła przed przyjazdem do Nowego Jorku w dwóch turniejach i w obu przegrała mecz otwarcia.

Triumfatorka Australian Open z lat 2012-13 w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego pozna półfinałową rywalkę. Będzie nią rozstawiona z "ósemką" Brytyjka Johanna Konta lub Greczynka Maria Sakkari (13.).



Semifinal smiles @vika7 defeats Jabeur to book a semifinal spot, 7-6(9), 6-2.#CInCyTENNISpic.twitter.com/ZCg0wQ23G8 — wta (@WTA) August 26, 2020





Świątek i Kuzmova w półfinale gry podwójnej

W środę Iga Świątek i Viktoria Kuzmova awansowały do półfinału debla, w którym zagrają z rozstawionymi z numerem drugim Amerykanką Nicole Melichar i Chinką Yifan Xu.

19-letnia zawodniczka z Raszyna startowała również w singlu, ale w tej konkurencji odpadła już w pierwszej rundzie. Mecze otwarcia - zarówno w grze pojedynczej, jak i podwójnej - przegrała zaś wcześniej druga z Polek - Magda Linette.

Turniej Western&Southern Open zwykle odbywa się w Cincinnati, ale tegoroczna edycja (pula nagród 1,95 mln dol.) z powodu pandemii została przeniesiona do Nowego Jorku, gdzie 31 sierpnia rozpocznie się wielkoszlemowy US Open.

Western&Southern Open - wyniki ćwierćfinałów:

Elise Mertens (Belgia, 14) - Jessica Pegula (USA) 6:1, 6:3

Naomi Osaka (Japonia, 4) - Anett Kontaveit (Estonia, 12) 4:6, 6:2, 7:5

Wiktoria Azarenka (Białoruś) - Ons Jabeur (Tunezja) 7:6 (11-9), 6:2