Hurkacz znów w akcji po French Open. Jest bliżej obrony tytułu w Poznaniu

Hurkacz w Poznaniu występuje dzięki tzw. dzikiej karcie przyznanej od organizatorów. Będąc zawodnikiem pierwszej 50 sam nie może zgłaszać się do gry w challengerach. A udział w turnieju w stolicy Wielkopolski tenisista z Wrocławia traktuje niezwykle poważnie, bowiem przed rokiem go wygrał, więc broni 90 punktów, które wówczas uzyskał. Do Poznania przyjechał prosto z Paryża, gdzie odpadł w pierwszej rudzie wielkoszlemowego turnieju French Open po porażce z Novakiem Djokoviciem.



W challengerach po reformie startuje 48 zawodników, a turniej został powiększony o jedną rundę. 16 najwyżej rozstawionych graczy, w tym Hurkacz, w pierwszej rundzie miało wolny los. Spotkanie najlepszego polskiego tenisisty momentalnie zwiększyło frekwencję na trybunach kortu centralnego. Kibice obejrzeli dwa różne sety - pierwszy był niezwykle emocjonujący, a Altmaier w tie-breaku obronił trzy setbole. Druga partia była wyjątkowo jednostronna i wrocławianin zakończył ją bez straty gema.

Trudny set