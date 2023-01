Niespodzianka w Australian Open. Odpadła turniejowa dwójka

Oto co miała do powiedzenia rozstawiona z numerem 1 polska tenisistka po wygranym meczu 2. rundy AO.

Zobacz, co powiedziała Magda Linette po awansie do 3. rundy Australian Open.

Awans Linette dzień po dniu. "Udało się wymęczyć ten mecz, bo pierwszy set uciekł" Magda Linette... czytaj dalej » 24-letni Ruud to trzeci zawodnik światowego rankingu. W zeszłym roku był w finale French Open i US Open. Na kortach Melbourne Park najlepiej spisał się dwa lata temu, kiedy dotarł do 1/8 finału. W poprzednim sezonie nie wystąpił.



Z kolei 39. na liście ATP 22-latek z Sacramento w trzeciej z rzędu imprezie wielkoszlemowej osiągnął trzecią rundę, wyrównując wynik z ostatnich edycji Wimbledonu i US Open. Przed rodzinną publicznością w Nowym Jorku w 2021 roku był w czwartej rundzie.

Siedmiu Amerykanów

O wyrównanie tego osiągnięcia powalczy w Melbourne ze swoim rodakiem Tommym Paulem. Łącznie w trzeciej rundzie tegorocznego Australian Open zameldowało się już siedmiu Amerykanów, a kolejni mają jeszcze szanse.



W środę w drugiej rundzie odpadł najwyżej rozstawiony i broniący tytułu Hiszpan Rafael Nadal. Wyeliminował go Amerykanin Mackenzie McDonald.

Casper Ruud (Norwegia, 2) - Jenson Brooksby (USA) 3:6, 5:7, 7:6 (7-4), 2:6