Kolejne rozczarowanie z udziałem Ruuda. Odpadł z kwalifikantem

Ruud (4. ATP) w niczym nie przypomina tenisisty z ubiegłego sezonu. Dość powiedzieć, że tylko w 2022 roku Norweg wystąpił w dwóch wielkoszlemowych finałach (Roland Garros, US Open), a w listopadzie zagrał o tytuł imprezy ATP Masters.

Ruud zawiódł w Indian Wells

Początek nowego roku jest jednak dla 24-latka urodzonego w Oslo bardzo nieudany. Od stycznia Ruud zagrał w pięciu turniejach (kolejno United Cup, Auckland, Australian Open, Acapulco oraz Indian Wells), łącznie wygrywając jedynie cztery spotkania.

Co więcej, przegrywał w tym okresie ze zdecydowanie niżej notowanymi tenisistami, takimi jak chociażby 103. Japończyk Taro Daniel w Meksyku.

W USA sytuacja się powtórzyła, choć na inaugurację Norweg w niezłym stylu pokonał Argentyńczyka Diego Schwartzmana (38. ATP) 6:2, 6:3. Dwa dni później uległ jednak plasującemu się na 97. miejscu Garinowi, przegrywając 4:6, 6:7 (2-7) i tym samym odpadając z imprezy rangi ATP 1000.



Bacán Garín



Coming from the qualifying rounds, @Garin_Cris upsets Ruud 6-4 7-6 to storm into R4 in #TennisParadisepic.twitter.com/7bPi6gMEAt — Tennis TV (@TennisTV) March 12, 2023





Wynik meczu trzeciej rundy turnieju ATP 1000 w Indian Wells:

Cristian Garin (Chile) - Casper Ruud (Norwegia, 3) 6:4, 7:6 (7-2)