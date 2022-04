Wozniacki wraca tylko na jeden mecz. "Jestem bardzo zajęta"

- W tej chwili nie myślę o powrocie. Jestem bardzo zajęta i szczęśliwa z moim życiem takim, jakie teraz prowadzę - powiedziała na konferencji prasowej w poniedziałek w Kopenhadze.

Wozniacki ma we wtorek w stolicy Danii rozegrać mecz pokazowy z Niemką, również polskiego pochodzenia, Angelique Kerber.

"Gotowa na mój powrót. Do zobaczenia w Royal Arena 5 kwietnia!" - napisała na Twitterze 31-latka i udostępniła nagranie z treningu.



Ready for my comeback hope to see you in Royal Arena April 5th!! pic.twitter.com/QlFU516fbT — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) March 26, 2022

Kibice tenisa niech jednak nie spodziewają się więcej meczów z jej udziałem. Przynajmniej w najbliższym czasie.

Wozniacki w czerwcu 2021 została mamą, teraz opiekuje się dzieckiem i leczy problemy zdrowotne. To - jak przyznała - są główne powody, że nie planuje powrotu na stałe.

"Prawdopodobnie już nigdy nie będę od tej choroby całkowicie wolna"

U Dunki kłopoty zdrowotne pojawiły się w 2018 roku po tym, gdy zdobyła swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł, triumfując w Australian Open 2018. To właśnie wtedy zdiagnozowano u niej reumatoidalne zapalenie stawów, chorobę autoimmunologiczną, w której występują między innymi stany zapalne i obrzęki stawów.

- Prawdopodobnie już nigdy nie będę od tej choroby całkowicie wolna, medycyna nie zna sposobu na jej wyleczenie. Mnie udało się trochę lepiej niż innym osobom zadbać o swoje ciało, mogę cieszyć się życiem i rodziną - zakończyła Wozniacki.