67 minut i po sprawie. Niespodziewane rozstrzygnięcie pierwszego półfinału US Open

Iga Świątek o przygotowaniach do US Open i sportowych ambicjach

Zobacz trening Igi Świątek przed pierwszym meczem w US Open 2022.

Iga Świątek przełamała Jasmine Paolini w 3. gemie pierwszego seta w 1. rundzie US Open.

Iga Świątek przełamała Jasmine Paolini w 5. gemie pierwszego seta w 1. rundzie US Open.

Iga Świątek została przełamana przez Jasmine Paolini w 6. gemie pierwszego seta w 1. rundzie US Open.

Iga Świątek przełamała Jasmine Paolini w 7. gemie pierwszego seta w 1. rundzie US Open.

Iga Świątek wygrała 1. seta w starciu z Jasmine Paolini w 1. rundzie US Open.

Iga Świątek przełamała Jasmine Paolini w 2. gemie drugiego seta w 1. rundzie US Open.

Zobacz świetną wymianę Igi Świątek z Jasmine Paolini w 1. rundzie US Open.

Zobacz piłkę meczową ze spotkania Igi Świątek z Jasmine Paolini w 1. rundzie US Open.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po zwycięstwie z Jasmine Paolini w 1. rundzie US Open.

Świątek po awansie do 2. rundy US Open

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Marcinem Wroną po 1. rundzie US Open.

Zobacz najważniejsze zagrania ze spotkania Igi Świątek z Jasmine Paolini w 1. rundzie US Open.

Rafael Nadal i Iga Świątek spotkali się na korcie treningowym US Open.

Zobacz, jak wyglądał trening Igi Świątek przed kolejnym starciem w US Open.

Tak Iga Świątek zapewniła sobie awans do 3. rundy US Open.

Świątek przełamała Lauren Davis w drugim gemie pierwszego seta meczu 3. rundy US Open.

Zobacz agresywną i świetną grę Igi Świątek w drugim gemie starcia z Lauren Davis w 3. rundzie US Open.

Zobacz asa serwisowego i wygraną Igi Świątek w piątym gemie 1. seta starcia z Lauren Davis w meczu 3. rundy US Open.

Iga Światek wygrała pierwszego seta 6:3 w starciu z Lauren Davis w 3. rundzie US Open.

Zobacz niesamowitego returna w wykonaniu Lauren Davis w drugim gemie drugiego seta starcia z Igą Świątek w meczu 3. rundy US Open.

Po kilkuminutowej walce na przewagi Iga Świątek zdołała wygrać czwartego gema w drugim secie starcia z Lauren Davis w meczu 3. rundy US Open.

Iga Świątek wygrała ósmego gema i doprowadziła do remisu 4:4 w gemach w drugim secie starcia z Lauren Davis.

Iga Świątek pokonała Lauren Davis 6:3, 6:4 w 3. rundzie US Open. Zobacz piłkę meczową.

Świątek awansowała do 4. rundy US Open

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po awansie do 4. rundy US Open.

Świątek po awansie do 4. rundy US Open

Rozmowa reportera Eurosportu z Igą Świątek po awansie do 4. rundy US Open

Jule Niemeier przełamała Igę Świątek w 1. gemie w 4. rundzie US Open.

Iga Świątek wygrała 3. gema przy własnym serwisie w 4. rundzie US Open.

Zobacz wymianę Jule Niemeier z Igą Świątek w 1. secie w 4. rundy US Open.

Jule Niemeier przełamała Świątek w 7. gemie pierwszego seta w 1. rundzie US Open.

Jule Neimeier pokonała Igę Świątek w 1. secie 4. rundy US Open.

Iga Świątek przełamała Jule Niemeier w 2. secie 1. rundy US Open.

Iga Świątek wygrała 2. seta w starciu z Jule Niemeier w 4. rundzie US Open.

Iga Świątek przełamała Jule Niemeier w 3. secie 4. rundy US Open.

Iga Świątek przełamała Jule Niemeier w 3. secie 4. rundy US Open.

Zobacz ostatnie zagrania z meczu Igi Świątek z Jule Neimeier w 4. rundzie US Open.

Świątek awansowała do ćwierćfinału US Open

Rozmowa ze Świątek na korcie po awansie do ćwierćfinału US Open

Zobacz rozmowę Marcina Wrony z Igą Świątek po awansie do ćwierćfinału US Open.

Rozmowa z Igą Świątek po awansie do ćwierćfinału US Open

Zobacz, co powiedział Dawid Celt przed meczem Igi Świątek z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale US Open.

Zobacz, co powiedział Dawid Celt po meczu Igi Świątek z Jule Niemeier w US Open.

Zobacz, co powiedziała Iga Światek po awansie do ćwierćfinału US Open.

Świątek na konferencji prasowej po awansie do ćwierćfinału US...

Iga Świątek długo musiała bronić się przed przełamaniem w pierwszym gemie starcia z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale US Open.

Zobacz świetną wymianę wygraną przez Igę Świątek w trzecim gemie pierwszego seta starcia z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale US Open.

Jessica Pegula przełamała Igę Świątek w piątym gemie pierwszego seta w ćwierćfinale US Open.

Iga Świątek przełamała Jessicę Pegulę w ósmym gemie pierwszego seta ćwierćfinału US Open.

Iga Świątek wygrała pierwszego seta 6:3 z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale US Open.

Iga Świątek przełamała Jessicę Pegulę w trzecim gemie drugiego seta ćwierćfinału US Open.

Jessica Pegula przełamała Igę Świątek w czwartym gemie drugiego seta ćwierćfinału US Open.

Zobacz moment, w którym Iga Świątek otrzymała ostrzeżenie w ćwierćfinale US Open.

Iga Świątek przełamała Jessicę Pegulę w siódmym gemie drugiego seta ćwierćfinału US Open. Amerykanka zaczęła przejawiać oznaki zdenerwowania.

Szczęście było po stronie Igi Świątek w ostatniej akcji dziewiątego gema drugiego seta starcia z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale US Open.

Zobacz ważną wymianę wygraną przez Igę Świątek w 11. gemie 2. seta ćwierćfinału US Open.

Iga Świątek pokonała Jessicę Pegulę 6:3, 7:6 (7-4) w ćwierćfinale US Open. Zobacz piłkę meczową.

Świątek awansowała do półfinału US Open

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po awansie do półfinału US Open.

Świątek po awansie do półfinału US Open

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po awansie do półfinału US Open.

Iga Świątek pokonała Jessicę Pegulę 6:3, 7:6 (7-4) w ćwierćfinale US Open. Zobacz skrót tego meczu.

Zobacz zagrania z meczu Igi Świątek z Aryną Sabalenką w półfinale US Open.

Zobacz zagrania z meczu Igi Świątek z Aryną Sabalenką w półfinale US Open.

Zobacz zagrania z meczu Igi Świątek z Aryną Sabalenką w półfinale US Open.

Zobacz zagrania z meczu Igi Świątek z Aryną Sabalenką w półfinale US Open.

Zobacz zagrania z meczu Igi Świątek z Aryną Sabalenką w półfinale US Open.

Zobacz zagrania z meczu Igi Świątek z Aryną Sabalenką w półfinale US Open.

Zobacz zagrania z meczu Igi Świątek z Aryną Sabalenką w półfinale US Open.

Zobacz zagrania z meczu Igi Świątek z Aryną Sabalenką w półfinale US Open.

Zobacz zagrania z meczu Igi Świątek z Aryną Sabalenką w półfinale US Open.

Zobacz zagrania z meczu Igi Świątek z Aryną Sabalenką w półfinale US Open.

Zobacz zagrania z meczu Igi Świątek z Aryną Sabalenką w półfinale US Open.

Zobacz zagrania z meczu Igi Świątek z Aryną Sabalenką w półfinale US Open.

Zobacz zagrania z meczu Igi Świątek z Aryną Sabalenką w półfinale US Open.

Iga Świątek pokonała Arynę Sabalenkę w półfinale US Open. Zobacz piłkę meczową z tego spotkania.

Świątek awansowała do finału US Open

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po zwycięstwie w półfinale US Open.

Iga Świątek po awansie do finału US Open

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po zwycięstwie w półfinale US Open.

Ons Jabeur pokonał Shelby Rogers 4:6, 6:4, 6:3 w meczu 3. rundy US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Jabeur po awansie do półfinału US Open

Zobacz ostatnie zagrania z 1. seta meczu Jabeur - Garcia w półfinale US Open.

"Pod tym względem mecz powinien być łatwiejszy". Były trener wierzy w Świątek Piotr... czytaj dalej » Wyżej notowaną zawodniczką jest Jabeur. To ona gra w Nowym Jorku z numerem piątym, ale przed starciem z Garcią trudno było upatrywać w niej faworytki. Choć Francuzka to "ledwie" turniejowa siedemnastka, to ostatnie miesiące w jej wykonaniu były zjawiskowe. Seria 13 kolejnych zwycięstw dała jej triumf w Cincinnati oraz doprowadziła właśnie do pierwszego półfinału US Open. Pod koniec lipca to również ona jako jedyna w tym sezonie pokonała Igę Świątek na mączce.

Mecz błędów Garcii

Tymczasem w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu zupełnie nie była sobą. Zwykle bardzo solidna i grająca piekielnie mocno zawodniczka myliła się na potęgę. Tylko w pierwszym secie, trwającym ledwie 22 minuty, pomyliła się 14 razy i przegrała 1:6.

Oglądasz Wideo: Eurosport Jabeur wygrała 1. seta w starciu z Garcią w półfinale US Open’

W drugiej partii było lepiej, ale tylko nieznacznie. Ugrała trzy gemy i po 67 minutach musiała pożegnać się z marzeniami o pierwszym wielkoszlemowym tytule w karierze.

Dla Jabeur, która zaimponowała spokojem i konsekwencją, będzie to drugi wielkoszlemowy finał w karierze. Pierwszy zaliczyła w tegorocznym Wimbledonie.

Rywalką Tunezyjki w meczu o tytuł będzie Świątek, która pokonała Białorusinkę Arynę Sabalenkę.

Oglądasz Wideo: Eurosport Ons Jabeur awansowała do finału US Open

Wyniki czwartkowych meczów 1/2 finału singla kobiet:



Ons Jabeur (Tunezja, 5) - Caroline Garcia (Francja, 17) 6:1, 6:3

Iga Świątek (Polska, 1) - Aryna Sabalenka (Białoruś, 6) 3:6, 6:1, 6:4