Niesamowita piłka meczowa dla Garcii. Wyłoniono wszystkie półfinalistki

Świątek z kompletem zwycięstw w WTA Finals. Rywalka znów bez szans Iga Świątek z... czytaj dalej » Świątek już przed sobotnimi meczami była pewna pierwszego miejsca w grupie Tracy Austin.

Garcia walczyła z Kasatkiną o drugie miejsce. Po zaciętym pojedynku, trwającym prawie dwie i pół godziny, lepsza okazała się rozstawiona z numerem szóstym 29-letnia Francuzka.

Caroline Garcia dumna ze swoich dokonań

Decydujący set był niezwykle zacięty. Mimo czterech przełamań, żadna z tenisistek nie prowadziła w nim z przewagą dwóch gemów. Równie emocjonujący był tie-break, w którym Rosjanka walczyła do końca. Świetnym podsumowaniem spotkania była ostatnia wymiana, kosztująca obie zawodniczki mnóstwo sił.

- Awans do półfinału jest moim wielkim osiągnięciem. Już sam fakt, że znalazłam się w tym turnieju był dla mnie powodem do dumy. To pokazuje, jak dobry był ten rok w moim wykonaniu. Niezmiennie pracuję nad stylem mojej gry i muszę to kontynuować - powiedziała po meczu Garcia.



Jej półfinałowy pojedynek z Marią Sakkari zaplanowano na niedzielę, na godzinę 22.30 czasu polskiego. Świątek i Aryna Sabalenka wyjdą na kort w Forth Worth o 2.00 w nocy z niedzieli na poniedziałek.