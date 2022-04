Alcaraz pokazał pełnię talentu. Kolejny przełomowy krok

Świątek górą w meczu tenisowych rewelacji. Polka w półfinale turnieju w Stuttgarcie Iga Świątek... czytaj dalej » 23-letni Tsitsipas w poprzednim tygodniu wygrał w Monte Carlo pierwszą imprezę europejskiej części sezonu na "cegle". Do piątku był niepokonany na tej nawierzchni.

W pogoni za rekordami Nadala

W tarapatach Grek był już w drugim secie (przegrywał 1:4), ale dzięki większemu doświadczeniu jeszcze się wybronił, jednak w decydującej partii na korcie dominował już Alcaraz, typowany na następcę Nadala, szybko obejmując prowadzenie 4:0.

18-latek wygrał w tym roku już dwa turnieje - na ziemnej nawierzchni w Rio de Janeiro i bardzo prestiżowy w Miami. Jego bilans w tym sezonie to 21 zwycięstw wobec ledwie trzech porażek.

Alcaraz, który kilka godzin wcześniej w trzeciej rundzie rozprawił się na korcie z Jaume Munarem 6:3, 6:3, w poniedziałek po raz pierwszy zamelduje się w czołowej "10" światowego rankingu. Będzie dziewiątym najmłodszym tenisistą, który dokonał tej sztuki. Nadal znalazł się w elicie, będąc o ledwie miesiąc młodszym.



Porażki faworytów w Barcelonie

W półfinale rozstawiony z "piątką" Hiszpan zagra z Australijczykiem Aleksem de Minaurem.

Drugą parę tworzą inny tenisista gospodarzy Pablo Carreno-Busta (8) i Argentyńczyk Diego Schwartzman (6).

W ćwierćfinałach odpadli wszyscy czterej najwyżej rozstawieni zawodnicy. Poza Tsitsipasem, także Norweg Casper Ruud (2), Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime (3) oraz Brytyjczyk Cameron Norrie (4).