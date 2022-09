"Coś, o czym marzyłem od dzieciństwa". Tenis nigdy wcześniej nie miał takiego króla

Iga Świątek podzieliła się z Eurosportem swoimi przemyśleniami przed US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz zagrania z meczu Igi Świątek z Aryną Sabalenką w półfinale US Open.

Iga Świątek pokonała Arynę Sabalenkę w półfinale US Open. Zobacz piłkę meczową z tego spotkania.

Świątek awansowała do finału US Open

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po zwycięstwie w półfinale US Open.

Iga Świątek po awansie do finału US Open

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po zwycięstwie w półfinale US Open.

Iga Świątek pokonała Arynę Sabalenkę w półfinale US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z PAP podczas konferencji prasowej.

Świątek na konferencji prasowej po awansie do finału US Open

Zobacz najlepsze zagrania z półfinałów US Open.

Iga Świątek pokonała Arynę Sabalenkę w półfinale US Open.

Zobacz ładne zagrania Rajeeva Rama w ósmym gemie pierwszego seta finału gry podwójnej w US Open.

Zobacz moment, kiedy Rajeev Ram i Joe Salisbury odebrali trofeum oraz skomentowali wygraną w grze podwójnej w US Open.

Zobacz materiał o półfinałach i finale singlistek w US Open.

Zobacz, jak Kim Clijsters oceniła występ Igi Świątek w półfinale US Open.

Zobacz niesamowitą wymianę wygraną przez Caspra Ruuda na koniec pierwszego seta półfinału US Open.

Zobacz fantastycznego loba w wykonaniu Caspra Ruuda w drugim secie półfinału US Open.

Casper Ruud wygrał drugiego seta 6:2 w starciu z Karenem Chaczanowem w półfinale US Open.

Karen Chaczanow wygrał trzeciego seta 7:5 w starciu z Casprem Ruudem w półfinale US Open. Zobacz piłkę setową.

Casper Ruud pokonał Karena Chaczanowa 7:6 (7-5), 6:2, 5:7, 6:2 w półfinale US Open. Zobacz piłkę meczową.

Ruud awansował do finału US Open

Zobacz, co powiedział Casper Ruud po awansie do finału US Open.

Ruud po awansie do finału US Open

Oto o miał do powiedzenia Hiszpan po zwycięstwie w półfinale US Open.

US Open. Alcaraz po awansie do finału

Piłka meczowa ze spotkania Sanders/Peers - Flipkens/Roger-Vasselin w finale miksta w US Open.

Zobacz moment, kiedy Sanders i Peers odebrali trofeum oraz skomentowali wygraną w finale miksta w US Open.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek przed wyjściem do finału w US Open.

Zobacz wyjście Igi Świątek na kort do finału w US Open.

Wyjście Igi Świątek na kort do finału US Open

Iga Świątek w finale US Open zmierzyła się z Ons Jabeur. Zobacz zagrania z tego meczu.

Zobacz dobrą wymianę wygraną przez Igę Świątek w trzecim gemie pierwszego seta w finale US Open.

Iga Świątek w finale US Open zmierzyła się z Ons Jabeur. Zobacz zagrania z tego meczu.

Ons Jabeur przełamała Igę Świątek w piątym gemie pierwszego seta finału US Open.

Iga Świątek w finale US Open zmierzyła się z Ons Jabeur. Zobacz zagrania z tego meczu.

Iga Świątek wygrała pierwszego seta 6:2 w starciu z Ons Jabeur w finale US Open. Zobacz końcówkę tego seta.

Iga Świątek w finale US Open zmierzyła się z Ons Jabeur. Zobacz zagranie z tego meczu.

Ons Jabeur długo walczyła, ale ostatecznie została przełamana przez Igę Świątek w drugim gemie drugiego seta finału US Open.

Iga Świątek w finale US Open zmierzyła się z Ons Jabeur. Zobacz zagrania z tego meczu.

Iga Świątek została przełamana przez Ons Jabeur w piątym gemie drugiego seta finału US Open. Przed jednym z serwisów Polki ktoś na trybunach zagwizdał.

Iga Świątek w finale US Open zmierzyła się z Ons Jabeur. Zobacz zagrania z tego meczu.

Ons Jabeur przełamała Igę Świątek w siódmym gemie drugiego seta finału US Open.

Zobacz dobrą wymianę wygraną przez Ons Jabeur w dziewiątym gemie drugiego seta finału US Open.

Iga Świątek w finale US Open zmierzyła się z Ons Jabeur. Zobacz zagrania z tego meczu.

Jabeur doprowadziła do remisu w 8. gemie 2. seta finału US Open

Iga Świątek w finale US Open zmierzyła się z Ons Jabeur. Zobacz zagrania z tego meczu.

Iga Świątek w finale US Open zmierzyła się z Ons Jabeur. Zobacz zagrania z tego meczu.

Iga Świątek w finale US Open zmierzyła się z Ons Jabeur. Zobacz zagrania z tego meczu.

Iga Świątek pokonała Ons Jabeur 6:2, 7:6 (7-5) w finale US Open. Zobacz piłkę meczową.

Iga Świątek odniosła wielki triumf w finale US Open.

Zobacz, co powiedziała Ons Jabeur po porażce w finale US Open.

Zobacz moment, kiedy Iga Świątek podziękowała swojemu zespołowi po triumfie w US Open 2022.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po zwycięstwie w finale US Open.

Iga Świątek odniosła wielki triumf w finale US Open.

Zobacz rozmowę Marcina Wrony z Igą Świątek po finale US Open 2022. Polka pokonała Ons Jabeur 6:2, 7:6 (7-5).

Zobacz, co powiedział Tomasz Wiktorowski po zwycięstwie Igi Świątek w finale US Open.

Iga Świątek pokonała Ons Jabeur 6:2, 7:6 (7-5) w finale US Open. Zobacz skrót tego meczu.

Zobacz, co powiedział Maciej Ryszczuk po zwycięstwie Igi Świątek w finale US Open.

Zobacz, co powiedział Piotr Sierzputowski po zwycięstwie Igi Świątek w finale US Open.

Iga Świątek odniosła wielki triumf w finale US Open.

Zobacz najlepsze zagrania Igi Świątek z turnieju US Open 2022.

Zobacz, jak wyglądała droga Carlosa Alcaraza do finału US Open.

Droga Alcaraza do finału US Open

Carlos Alcaraz w finale US Open zmierzył się z Casperem Ruudem. Zobacz zagrania z tego meczu.

Carlos Alcaraz i Casper Ruud zmierzyli się w finale US Open. Zobacz zagrania z tego meczu.

Carlos Alcaraz i Casper Ruud zmierzyli się w finale US Open. Zobacz zagrania z tego meczu.

Carlos Alcaraz i Casper Ruud zmierzyli się w finale US Open. Zobacz zagrania z tego meczu.

Carlos Alcaraz i Casper Ruud zmierzyli się w finale US Open. Zobacz zagrania z tego meczu.

Carlos Alcaraz i Casper Ruud zmierzyli się w finale US Open. Zobacz zagrania z tego meczu.

Carlos Alcaraz i Casper Ruud zmierzyli się w finale US Open. Zobacz zagrania z tego meczu.

Carlos Alcaraz i Casper Ruud zmierzyli się w finale US Open. Zobacz zagrania z tego meczu.

Carlos Alcaraz i Casper Ruud zmierzyli się w finale US Open. Zobacz zagrania z tego meczu.

Carlos Alcaraz i Casper Ruud zmierzyli się w finale US Open. Zobacz zagrania z tego meczu.

Carlos Alcaraz i Casper Ruud zmierzyli się w finale US Open. Zobacz zagrania z tego meczu.

Carlos Alcaraz odniósł triumf w finale US Open. Zobacz ostatnie zagrania z tego meczu.

Carlos Alcaraz odniósł triumf w finale US Open.

Carlos Alcaraz odniósł triumf w finale US Open. Zobacz skrót tego meczu.

Carlos Alcaraz odniósł triumf w finale US Open.

Alcaraz w niedzielnym finale na Flushing Meadows pokonał Norwega Caspera Ruuda 6:4, 2:6, 7:6(1), 6:3 i sięgnął po pierwszy w karierze tytuł wielkoszlemowy. Dzięki temu został również pierwszą rakietą świata.

Najmłodszy lider rankingu ATP

Carlos Alcaraz mistrzem US Open i nowym liderem rankingu Carlos Alcaraz... czytaj dalej » - To coś, o czym marzyłem od dzieciństwa. Bardzo ciężko pracowałem, by być mistrzem wielkoszlemowym i numerem jeden na świecie. W tej chwili trudno cokolwiek powiedzieć, targają mną emocje. Wykonałem bardzo ciężką pracę z moim zespołem. Mam dopiero 19 lat, więc wszystkie trudne decyzje podejmowali rodzice wraz z zespołem. To wszystko jest dla mnie wyjątkowe - mówił tuż po zakończeniu finału.

By do niego dotrzeć, rzeczywiście musiał się napracować. Trzy kolejne mecze kończył w pięciu setach, a łącznie w drodze do pojedynku o tytuł spędził na korcie ponad 20 godzin. To rodziło pytanie, czy wytrzyma imprezę fizycznie.

- W finałowych rundach Wielkiego Szlema nie ma czasu na zmęczenie. Musisz być gotowy i dać wszystko, co masz w środku. Ja ciężko na to pracuję - podkreślił.

Jako triumfator US Open 19-latek zapisał się w historii. Został najmłodszym mistrzem wielkoszlemowym od 2005 roku, kiedy w tym samym wieku w Roland Garros triumfował Rafael Nadal. Sam Nowy Jork nie miał tak młodego króla od 1990 roku i Pete'a Samprasa.

Alcaraz został też najmłodszym w historii liderem rankingu ATP. W wieku 19 lat i 4 miesięcy wyprzedził Lleytona Hewitta (20 lat i 9 miesięcy), który pierwszą rakietą świata został w listopadzie 2001 roku.

Najmłodsi liderzy rankingu ATP # Zawodnik Wiek Pierwszy dzień na 1. miejscu 1. Carlos Alcaraz 19 lat, 4 miesiące 12 sierpnia 2022 2. Lleyton Hewitt 20 lat, 9 miesięcy 19 listopada 2001 3. Marat Safin 20 lat, 10 miesięcy 20 listopada 2000 4. John McEnroe 21 lat, 1 miesiąc 3 marca 1980 5. Andy Roddick 21 lat, 2 miesiące 3 listopada 2003 6. Bjorn Borg 21 lat, 3 miesiące 23 sierpnia 1977

Oglądasz Wideo: Eurosport Alcaraz odebrał trofeum i skomentował zwycięstwo w US Open

W poniedziałek gościem "Faktów po Faktach" w TVN24 będzie Iga Świątek.