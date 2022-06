Kłopoty zdrowotne Carlosa Alcaraza przed Wimbledonem

19-letniego Alcaraza wykluczył z gry uraz łokcia, o czym tenisista w środę poinformował w mediach społecznościowych. W ten sposób nie zadebiutuje w turnieju ATP 500 na kortach trawiastych w zachodnim Londynie, będącym preludium do wielkoszlemowego Wimbledonu.

Doznał poważnej kontuzji na Rolandzie Garrosie. Jak się czuje Zverev po operacji? Alexander Zverev... czytaj dalej » Pod nieobecność Hiszpana najwyżej rozstawionym zawodnikiem w Queen's Club Championships będzie Ruud, finalista niedawno zakończonego Rolanda Garrosa.

Alcaraz chce zagrać w Wimbledonie

"Mam nadzieję, że będę tam (w Queen's Club - red.) w 2023 roku… Do zobaczenia w Wielkiej Brytanii za kilka dni!" - napisał Alcaraz.

Jego występ w Wimbledonie wydaje się być niezagrożony, bo sam Hiszpan problem z łokciem określił jako "niewielki".

Wielkoszlemowy turniej w Londynie rozpocznie się 27 czerwca. Alcaraz w zeszłorocznym debiucie dotarł do drugiej rundy. Od tego czasu przebojem wdarł się do światowej czołówki. W tym sezonie wygrał cztery turnieje. W rankingu ATP zajmuje siódme miejsce.