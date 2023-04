Faworyci nie zawiedli w Barcelonie. Szansa na wielki rewanż

Lewandowski przyłapany na meczu hiszpańskiej gwiazdy Carlos Alcaraz w... czytaj dalej » W sobotę hiszpański tenisista pokonał Brytyjczyka Daniela Evansa 6:2, 6:2, a Grek wygrał z Włochem Lorenzo Musettim 6:4, 5:7, 6:3.

Szansa na rewanż za ćwierćfinał

To będzie czwarte spotkanie tych zawodników. Wszystkie dotychczasowe wygrał Alcaraz, m.in. w ubiegłym roku w ćwierćfinale w Barcelonie. Tamten mecz stał na niezwykle wysokim poziomie i obfitował w wielkie emocje.

- Czuję się w Barcelonie bardzo komfortowo i dobrze tu gram. Stefanos też rozegrał kilka wspaniałych meczów. Przed rokiem nasz pojedynek był, powiedzmy, pikantny. Wiem jednak, że poza kortem jest on niezwykle miłą osobą, więc postaram się o wszystkim zapomnieć i skupić w niedzielę na mojej grze - powiedział Alcaraz, nawiązując do nerwowych momentów z końcówki pierwszego seta, gdy Grek, zamiast go mijać, z całej siły uderzył piłkę w jego ciało.

Ostatecznie Hiszpan wygrał tamten mecz 6:4, 5:7, 6:2.

W niedzielę stanie on przed szansą wygrania dziewiątego turnieju w karierze. Pięć lat starszy Tsitsipas powalczy o 10. tytuł.



Top seeds tussle



Defending champion @carlosalcaraz two-time finalist @steftsitsipas!@bcnopenbs#BCNOpenBSpic.twitter.com/kyxim1iXC3 — ATP Tour (@atptour) April 22, 2023





Wyniki półfinałów:

Carlos Alcaraz (Hiszpania, 1) - Daniel Evans (W. Brytania) 6:2, 6:2

Stefanos Tsitsipas (Grecja, 2) - Lorenzo Musetti (Włochy, 9) 6:4, 5:7, 6:3