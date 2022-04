Wybitna obrona piłki meczowej, później triumf w całym turnieju

Półfinał i finał w jeden dzień. Triumf Alcaraza w Barcelonie Carlos Alcaraz z... czytaj dalej » 18-latek z południa Hiszpanii to w ostatnich tygodniach prawdopodobnie najgorętsze nazwisko w męskim tourze. Na początku kwietnia wygrał wielki turniej w Miami, a teraz poprawił jeszcze tytułem w Barcelonie.

Fantastyczna obrona, później wygrany turniej

W niedzielnym finale pokonał rodaka Pablo Careno Bustę 6:3, 6:2, ale niewiele zabrakło, by w meczu o trofeum w ogóle nie zagrał. Tego samego dnia rano rozgrywał bowiem półfinał z Australijczykiem Aleksem de Minaurem i był na skraju porażki.

Była końcówka drugiego seta, a de Minaur serwował przy prowadzeniu 7:6, 6:5 i 40/155. Miał piłkę meczową i szybko - po dobrym podaniu - uzyskał przewagę sytuacyjną. Alcaraz ledwo sięgnął piłki przy returnie i wyrzucony poza kort zagrał krótko tuż za siatkę. De Minaur miał wszystko, by zamknąć mecz. Zagrał jednak tak, że Hiszpan jakimś cudem zdążył jeszcze do piłki i w cudowny sposób minął przeciwnika.



HOW?!



A miraculous match point save from @alcarazcarlos03 to *somehow* stay alive in Barcelona! pic.twitter.com/iCUko1zFm6 — Tennis TV (@TennisTV) April 24, 2022





Po chwili Alcaraz jeszcze raz się obronił, przełamał i wygrał seta w tie-breaku. Rozpędził się tak, że nie zatrzymał się aż do końca późniejszego finału.

W poniedziałek Hiszpan po raz pierwszy zameldował się w czołowej dziesiątce rankingu ATP. Obecnie jest dziewiąty.

Oglądasz Wideo: Eurosport/SNTV Carlos Alcaraz wygrał turniej ATP w Barcelonie

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 25 kwietnia:

1. (1) Novak Djokovic (Serbia) 8400 pkt

2. (2) Daniił Miedwiediew (Rosja) 8080

3. (3) Alexander Zverev (Niemcy) 7465

4. (4) Rafael Nadal (Hiszpania) 6435

5. (5) Stefanos Tsitsipas (Grecja) 5770

6. (6) Matteo Berrettini (Włochy) 4570

7. (7) Casper Ruud (Norwegia) 4110

8. (8) Andriej Rublow (Rosja) 4025

9. (11) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 3827

10. (9) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 3625

...

14. (14) Hubert Hurkacz (Polska) 3008

75. (77) Kamil Majchrzak (Polska) 810

236. (252) Kacper Żuk (Polska) 222