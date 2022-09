Koniec amerykańskiego snu. Hiszpan drugim finalistą US Open

Carlos Alcaraz awansował do finału US Open

Iga Świątek podzieliła się z Eurosportem swoimi przemyśleniami przed US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek o presji oczekiwań przed US Open

Iga Świątek o presji oczekiwań przed US Open

Zieliński po ćwierćfinale gry podwójnej w US Open

Zieliński po ćwierćfinale gry podwójnej w US Open

Zieliński po ćwierćfinale gry podwójnej w US Open

Casper Ruud jako pierwszy zameldował się w półfinale US Open, pokonując Matteo Berrettiniego.

Piłka meczowa ze spotkania ćwierćfinału US Open Berrettini -...

Piłka meczowa ze spotkania ćwierćfinału US Open Berrettini - Ruud

Zobacz, co powiedział Casper Ruud po awansie do półfinału US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Ruud po awansie do półfinału US Open

Ruud po awansie do półfinału US Open

Skrót meczu Ruud – Berrettini w ćwierćfinale US Open

Skrót meczu Ruud – Berrettini w ćwierćfinale US Open

Skrót meczu Ruud – Berrettini w ćwierćfinale US Open

Tunezyjka zameldowała się w półfinale US Open.

Piłka meczowa ze spotkania ćwierćfinału US Open Jabeur -...

Piłka meczowa ze spotkania ćwierćfinału US Open Jabeur -...

US Open. Świetne zagranie Ons Jabeur w meczu z Alją Tomljanovic

US Open. Świetne zagranie Ons Jabeur w meczu z Alją Tomljanovic

Skrót meczu Jabeur - Tomljanovic w ćwierćfinale US Open

Skrót meczu Jabeur - Tomljanovic w ćwierćfinale US Open

Skrót meczu Jabeur - Tomljanovic w ćwierćfinale US Open

Jabeur po awansie do półfinału US Open

Jabeur po awansie do półfinału US Open

Jabeur po awansie do półfinału US Open

Caroline Garcia po awansie do półfinału US Open

Caroline Garcia po awansie do półfinału US Open

Caroline Garcia po awansie do półfinału US Open

Karen Chaczanow po awansie do półfinału US Open

Karen Chaczanow po awansie do półfinału US Open

Karen Chaczanow po awansie do półfinału US Open

Karen Chaczanow wygrał 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3-7), 6:4 z Nickiem Kyrgiosem i awansował do półfinału US Open. Zobacz piłkę meczową.

Chaczanow awansował do półfinału US Open

Chaczanow awansował do półfinału US Open

Francuzka Caroline Garcia wygrała 6:3, 6:4 z Amerykanką Coco Gauff i awansowała do półfinału US Open. Zobacz piłkę meczową.

Garcia awansowała do półfinału US Open

Garcia awansowała do półfinału US Open

Fascynująca wymiana w meczu Cabal/Farah - Glasspool/Heliovaara w ćwierćfinale US Open

Weronika Ewald pokonała Węgierkę Lucę Udvardy 7:5, 6:4 w meczu 3. rundy US Open w rywalizacji juniorek. Zobacz końcówkę tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Ewald awansowała do 3. rundy turnieju juniorek w US Open

Ewald awansowała do 3. rundy turnieju juniorek w US Open

Zobacz ostatnie zagrania z meczu Sabalenki z Pliskovą w ćwierćfinale US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Sabalenka ekspresowo wygrała 1. seta w ćwierćfinale US Open

Sabalenka ekspresowo wygrała 1. seta w ćwierćfinale US Open

Zobacz świetne asy serwisowe w wykonaniu Aryny Sabalenki w ćwierćfinale US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz ostatnie zagrania z meczu Sabalenka - Pliskova w ćwierćfinale US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Sabalenka awansowała do półfinału US Open

Sabalenka awansowała do półfinału US Open

Zobacz, co powiedziała Aryna Sabalenka po zwycięstwie w ćwierćfinale US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Sabalenka po awansie do półfinału US Open

Sabalenka po awansie do półfinału US Open

Zobacz, co powiedziała Aryna Sabalenka po zwycięstwie w ćwierćfinale US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Rozmowa Sabalenki z Corretją po ćwierćfinale w US Open

Rozmowa Sabalenki z Corretją po ćwierćfinale w US Open

Zobacz, jak wyglądało spotkanie Sabalenki z Pliskovą w ćwierćfinale US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Skrót meczu Sabalenka - Pliskova w ćwierćfinale US Open

Skrót meczu Sabalenka - Pliskova w ćwierćfinale US Open

Zobacz świetne zagranie Tiafoe w ćwierćfinale US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Martyn Pawelski przegrał z Aleksem Michelsenem 3:6, 6:1, 5:7 w 2. rundzie rywalizacji juniorów w US Open. Zobacz końcówkę tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Pawelski odpadł w 2. rundzie turnieju juniorów w US Open

Pawelski odpadł w 2. rundzie turnieju juniorów w US Open

Zobacz ostatnie zagrania z 1. seta w meczu Rublow - Tiafoe w ćwierćfinale US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Tiafoe wygrał 1. seta w meczu z Rublowem w ćwierćfinale US Open

Tiafoe wygrał 1. seta w meczu z Rublowem w ćwierćfinale US Open

Zobacz fantastyczną grę Francesa Tiafoe w tie-breaku 2. seta starcia z Andriejem Rublowem w ćwierćfinale US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Frances Tiafoe przełamał Andrieja Rublowa w siódmym gemie trzeciego seta ćwierćfinału US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Tiafoe przełamał Rublowa w 7. gemie 3. seta ćwierćfinału US...

Tiafoe przełamał Rublowa w 7. gemie 3. seta ćwierćfinału US Open

Frances Tiafoe pokonał Andrieja Rublowa 7:6 (7-3), 7:6 (7-0), 6:4 w ćwierćfinale US Open. Zobacz końcówkę tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Tiafoe awansował do półfinału US Open

Tiafoe awansował do półfinału US Open

Zobacz, co powiedział Frances Tiafoe po awansie do półfinału US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Tiafoe po awansie do półfinału US Open

Tiafoe po awansie do półfinału US Open

Frances Tiafoe pokonał Andrieja Rublowa 7:6 (7-3), 7:6 (7-0), 6:4 w ćwierćfinale US Open. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skrót meczu Tiafoe – Rublow w ćwierćfinale US Open

Skrót meczu Tiafoe – Rublow w ćwierćfinale US Open

Iga Świątek długo musiała bronić się przed przełamaniem w pierwszym gemie starcia z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz świetną wymianę wygraną przez Igę Świątek w trzecim gemie pierwszego seta starcia z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Jessica Pegula przełamała Igę Świątek w piątym gemie pierwszego seta w ćwierćfinale US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Pegula przełamała Świątek w 5. gemie 1. seta ćwierćfinału US...

Pegula przełamała Świątek w 5. gemie 1. seta ćwierćfinału US Open

Iga Świątek przełamała Jessicę Pegulę w ósmym gemie pierwszego seta ćwierćfinału US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Świątek przełamała Pegulę w 8. gemie 1. seta ćwierćfinału US...

Świątek przełamała Pegulę w 8. gemie 1. seta ćwierćfinału US Open

Iga Świątek wygrała pierwszego seta 6:3 z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Świątek wygrała 1. seta w starciu z Pegulą w ćwierćfinale US...

Świątek wygrała 1. seta w starciu z Pegulą w ćwierćfinale US Open

Iga Świątek przełamała Jessicę Pegulę w trzecim gemie drugiego seta ćwierćfinału US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Świątek przełamała Pegulę w 3. gemie 2. seta ćwierćfinału US...

Świątek przełamała Pegulę w 3. gemie 2. seta ćwierćfinału US Open

Jessica Pegula przełamała Igę Świątek w czwartym gemie drugiego seta ćwierćfinału US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz moment, w którym Iga Świątek otrzymała ostrzeżenie w ćwierćfinale US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek przełamała Jessicę Pegulę w siódmym gemie drugiego seta ćwierćfinału US Open. Amerykanka zaczęła przejawiać oznaki zdenerwowania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Szczęście było po stronie Igi Świątek w ostatniej akcji dziewiątego gema drugiego seta starcia z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz ważną wymianę wygraną przez Igę Świątek w 11. gemie 2. seta ćwierćfinału US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek pokonała Jessicę Pegulę 6:3, 7:6 (7-4) w ćwierćfinale US Open. Zobacz piłkę meczową. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Świątek awansowała do półfinału US Open

Świątek awansowała do półfinału US Open

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po awansie do półfinału US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Świątek po awansie do półfinału US Open

Świątek po awansie do półfinału US Open

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po awansie do półfinału US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek w rozmowie z Marcinem Wroną po awansie do...

Iga Świątek w rozmowie z Marcinem Wroną po awansie do...

Iga Świątek pokonała Jessicę Pegulę 6:3, 7:6 (7-4) w ćwierćfinale US Open. Zobacz skrót tego meczu. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skrót meczu Świątek – Pegula w ćwierćfinale US Open

Skrót meczu Świątek – Pegula w ćwierćfinale US Open

Zobacz sytuację z meczu Alcaraza z Sinnerem w ćwierćfinale US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Świetna wymiana w meczu Alcaraza z Sinnerem w ćwierćfinale US...

Zobacz sytuację z meczu Alcaraza z Sinnerem w ćwierćfinale US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

US Open. Sinner nie sięgnął piłki do smecza podczas...

US Open. Sinner nie sięgnął piłki do smecza podczas spotkania...

Zobacz sytuację z meczu Alcaraza z Sinnerem w ćwierćfinale US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz sytuację z meczu Alcaraza z Sinnerem w ćwierćfinale US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

US Open. Sinner wygrał tie-breaka w 3. secie bez utraty punktu

US Open. Sinner wygrał tie-breaka w 3. secie bez utraty punktu

Zobacz sytuację z meczu Alcaraza z Sinnerem w ćwierćfinale US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz sytuację z meczu Alcaraza z Sinnerem w ćwierćfinale US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

US Open. Alcaraz przełamany w 1. gemie 4. seta starcia z...

US Open. Alcaraz przełamany w 1. gemie 4. seta starcia z Sinnerem

Zobacz sytuację z meczu Alcaraza z Sinnerem w ćwierćfinale US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

US Open. Alcaraz z przełamaniem powrotnym w 4. secie starcia...

US Open. Alcaraz z przełamaniem powrotnym w 4. secie starcia z...

Zobacz sytuację z meczu Alcaraza z Sinnerem w ćwierćfinale US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

US Open. Alcaraz przełamał Sinnera w kluczowym momencie 4....

US Open. Alcaraz przełamał Sinnera w kluczowym momencie 4. seta

Zobacz sytuację z meczu Alcaraza z Sinnerem w ćwierćfinale US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz sytuację z meczu Alcaraza z Sinnerem w ćwierćfinale US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

US Open. Genialne zagranie Sinnera w 5. secie starcia z...

US Open. Genialne zagranie Sinnera w 5. secie starcia z Alcarazem

Zobacz sytuację z meczu Alcaraza z Sinnerem w ćwierćfinale US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

US Open. Piękny punkt Alcaraza w 5. secie meczu z Sinnerem

US Open. Piękny punkt Alcaraza w 5. secie meczu z Sinnerem

Carlos Alcaraz odniósł wspaniały triumf w meczu z Jannikiem Sinnerem w ćwierćfinale US Open. Zobacz piłkę meczową z tego spotkania. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

US Open. Alcaraz awansował do półfinału po niezwykłym...

US Open. Alcaraz awansował do półfinału po niezwykłym starciu...

Zobacz, co powiedział Carlos Alcaraz po zwycięskim meczu z Jannikiem Sinnerem w ćwierćfinale US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Alcaraz po awansie do półfinału US Open

Alcaraz po awansie do półfinału US Open

Carlos Alcaraz odniósł wspaniały triumf w meczu z Jannikiem Sinnerem w ćwierćfinale US Open. Zobacz skrót tego spotkania. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Skrót meczu Alcaraz - Sinner w ćwierćfinale US Open

Skrót meczu Alcaraz - Sinner w ćwierćfinale US Open

Zobacz ostatnie zagrania z 1. seta meczu Jabeur - Garcia w półfinale US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Jabeur wygrała 1. seta w starciu z Garcią w półfinale US Open’

Jabeur wygrała 1. seta w starciu z Garcią w półfinale US Open’

Zobacz piłkę meczową ze spotkania Jabeur z Garcią w półfinale US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Ons Jabeur awansowała do finału US Open

Ons Jabeur awansowała do finału US Open

Ons Jabeur odniosła triumf w półfinale US Open. Zobacz skrót tego meczu. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Skrót meczu Jabeur - Garcia w półfinale US Open

Skrót meczu Jabeur - Garcia w półfinale US Open

Zobacz zagrania z meczu Igi Świątek z Aryną Sabalenką w półfinale US Open. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Sabalenka wygrała 1. seta w starciu ze Świątek w półfinale US...

Zobacz zagrania z meczu Igi Świątek z Aryną Sabalenką w półfinale US Open. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

US Open. Świątek z przełamaniem powrotnym w 1. secie meczu z...

US Open. Świątek z przełamaniem powrotnym w 1. secie meczu z...

Zobacz zagrania z meczu Igi Świątek z Aryną Sabalenką w półfinale US Open. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

US Open. Sabalenka przełamała Świątek w 3. gemie 1. seta

US Open. Sabalenka przełamała Świątek w 3. gemie 1. seta

Zobacz zagrania z meczu Igi Świątek z Aryną Sabalenką w półfinale US Open. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Świetne rozpoczęcie 2. seta dla Świątek w półfinale US Open

Świetne rozpoczęcie 2. seta dla Świątek w półfinale US Open

Zobacz zagrania z meczu Igi Świątek z Aryną Sabalenką w półfinale US Open. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Świątek z podwójnym przełamaniem w 2. secie półfinału US Open

Świątek z podwójnym przełamaniem w 2. secie półfinału US Open

Zobacz zagrania z meczu Igi Świątek z Aryną Sabalenką w półfinale US Open. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

US Open. Świetna akcja Świątek: Gra jak z nut!

US Open. Świetna akcja Świątek: Gra jak z nut!

Zobacz zagrania z meczu Igi Świątek z Aryną Sabalenką w półfinale US Open. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

US Open. Piękny wolej w wykonaniu Sabalenki w 2. secie

US Open. Piękny wolej w wykonaniu Sabalenki w 2. secie

Zobacz zagrania z meczu Igi Świątek z Aryną Sabalenką w półfinale US Open. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Świątek wygrała 2. seta w półfinale US Open

Świątek wygrała 2. seta w półfinale US Open

Zobacz zagrania z meczu Igi Świątek z Aryną Sabalenką w półfinale US Open. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

US Open. Świątek przełamana na otwarcie 3. seta starcia z...

US Open. Świątek przełamana na otwarcie 3. seta starcia z...

Zobacz zagrania z meczu Igi Świątek z Aryną Sabalenką w półfinale US Open. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Genialne zagranie Świątek w 3. secie półfinału US Open

Genialne zagranie Świątek w 3. secie półfinału US Open

Zobacz zagrania z meczu Igi Świątek z Aryną Sabalenką w półfinale US Open. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

US Open. Sabalenka z kolejnym przełamaniem w 3. secie meczu...

US Open. Sabalenka z kolejnym przełamaniem w 3. secie meczu ze...

Minuta ciszy na cześć zmarłej królowej Elżbiety II przed półfinałem Jabeur - Garcia na US Open.

Minuta ciszy dla królowej Elżbiety II przed półfinałem US Open

Minuta ciszy dla królowej Elżbiety II przed półfinałem US Open

Zobacz zagrania z meczu Igi Świątek z Aryną Sabalenką w półfinale US Open. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

US Open. Świątek odpowiedziała przełamaniem w 8. gemie 3. seta

US Open. Świątek odpowiedziała przełamaniem w 8. gemie 3. seta

Zobacz zagrania z meczu Igi Świątek z Aryną Sabalenką w półfinale US Open. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Genialna wymiana Świątek z Sabalenką w 3. secie półfinału US...

Genialna wymiana Świątek z Sabalenką w 3. secie półfinału US Open

Iga Świątek pokonała Arynę Sabalenkę w półfinale US Open. Zobacz piłkę meczową z tego spotkania. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Świątek awansowała do finału US Open

Świątek awansowała do finału US Open

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po zwycięstwie w półfinale US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek po awansie do finału US Open

Iga Świątek po awansie do finału US Open

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po zwycięstwie w półfinale US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek w rozmowie z Marcinem Wroną po awansie do finału...

Iga Świątek w rozmowie z Marcinem Wroną po awansie do finału...

Iga Świątek pokonała Arynę Sabalenkę w półfinale US Open. Zobacz skrót tego spotkania. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Skrót meczu Świątek - Sabalenka w półfinale US Open

Skrót meczu Świątek - Sabalenka w półfinale US Open

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z PAP podczas konferencji prasowej. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Świątek na konferencji prasowej po awansie do finału US Open

Świątek na konferencji prasowej po awansie do finału US Open

Zobacz najlepsze zagrania z półfinałów US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

TOP 5 zagrań z półfinałów kobiet w US Open

TOP 5 zagrań z półfinałów kobiet w US Open

Iga Świątek pokonała Arynę Sabalenkę w półfinale US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz ładne zagrania Rajeeva Rama w ósmym gemie pierwszego seta finału gry podwójnej w US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Rajeev Ram i Joe Salisbury wygrali 1. seta 7:6 (7-4) w starciu z parą Wesley Koolhof/ Neal Skupski. Zobacz końcówkę tego seta. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Ram i Salisbury wygrali 1. seta w finale gry podwójnej w US...

Ram i Salisbury wygrali 1. seta w finale gry podwójnej w US Open

Rajeev Ram i Joe Salisbury pokonali parę Wesley Koolhof/ Neal Skupski 7:6 (7-4), 7:5 w finale gry podwójnej mężczyzn. Zobacz końcówkę tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Ram i Salisbury wygrali turniej gry podwójnej w US Open

Ram i Salisbury wygrali turniej gry podwójnej w US Open

Zobacz moment, kiedy Rajeev Ram i Joe Salisbury odebrali trofeum oraz skomentowali wygraną w grze podwójnej w US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz materiał o półfinałach i finale singlistek w US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Podsumowanie półfinałów i zapowiedź finału singlistek w US Open

Podsumowanie półfinałów i zapowiedź finału singlistek w US Open

Zobacz, jak Kim Clijsters oceniła występ Igi Świątek w półfinale US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Clijsters o grze Świątek w półfinale US Open

Clijsters o grze Świątek w półfinale US Open

Rajeev Ram i Joe Salisbury pokonali parę Wesley Koolhof/ Neal Skupski 7:6 (7-4), 7:5 w finale gry podwójnej mężczyzn. Zobacz skrót tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz niesamowitą wymianę wygraną przez Caspra Ruuda na koniec pierwszego seta półfinału US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz fantastycznego loba w wykonaniu Caspra Ruuda w drugim secie półfinału US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Fantastyczny lob Ruuda w 2. secie półfinału US Open

Fantastyczny lob Ruuda w 2. secie półfinału US Open

Casper Ruud wygrał drugiego seta 6:2 w starciu z Karenem Chaczanowem w półfinale US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Ruud wygrał 2. seta w półfinale US Open

Ruud wygrał 2. seta w półfinale US Open

Karen Chaczanow wygrał trzeciego seta 7:5 w starciu z Casprem Ruudem w półfinale US Open. Zobacz piłkę setową. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Chaczanow wygrał 3. seta w półfinale US Open

Chaczanow wygrał 3. seta w półfinale US Open

Casper Ruud pokonał Karena Chaczanowa 7:6 (7-5), 6:2, 5:7, 6:2 w półfinale US Open. Zobacz piłkę meczową. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Ruud awansował do finału US Open

Ruud awansował do finału US Open

Zobacz, co powiedział Casper Ruud po awansie do finału US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Ruud po awansie do finału US Open

Ruud po awansie do finału US Open

US Open. Skrót półfinału Ruud - Chaczanow

US Open. Skrót półfinału Ruud - Chaczanow

US Open. Skrót półfinału Alcaraz - Tiafoe

US Open. Skrót półfinału Alcaraz - Tiafoe

Oto o miał do powiedzenia Hiszpan po zwycięstwie w półfinale US Open.

US Open. Alcaraz po awansie do finału

US Open. Alcaraz po awansie do finału

Najlepsze akcje 12. dnia US Open

Najlepsze akcje 12. dnia US Open

Alcaraz dołączył do Caspera Ruuda w finale męskiego singla.

US Open. Piłka meczowa półfinału Alcaraz - Tiafoe

US Open. Piłka meczowa półfinału Alcaraz - Tiafoe

US Open oglądaj na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Casper Ruud w drugim wielkoszlemowym finale w tym roku Casper Ruud... czytaj dalej » Gospodarze turnieju liczyli na wielkie widowisko i nie zawiedli się. W trwającym cztery godziny i 19 minut pojedynku, którego losy kilka razy się odwracały, obaj tenisiści wznieśli się na wyżyny swoich umiejętności.

Tiafoe, który dla wielu mieszkających w USA imigrantów jest nowym synonimem spełnienia "amerykańskiego snu", wprawił zgromadzoną na korcie Artura Ashe'a publiczność w euforię, wygrywając w tie-breaku pierwszego seta.

Żadnych oznak zmęczenia Hiszpana

Alcaraz, który w drodze do półfinału stoczył dwa pięciosetowe boje: z Marinem Ciliciem i z Jannikiem Sinnerem, na pierwsze przełamanie Amerykanina czekał do połowy drugiego seta. Gdy w końcu udało mu się wygrać gema przy serwisie rywala, poszedł za ciosem. Doprowadził do wyrównania w meczu, a w trzecim secie przejął niemal całkowitą kontrolę nad grą, pozwalając Tiafoe na wygranie tylko jednego gema.

W czwartej partii 26-latek na nowo poukładał swoją grę. Po festiwalu przełamań doprowadził do drugiego w meczu tie-breaka i po raz drugi rozstrzygnął go na swoją korzyść.

Decydujący set należał jednak do fenomenalnego nastolatka z Hiszpanii. Rozpoczął go od przełamania Tiafoe. I chociaż Amerykanin chwilę później odrobił straconego gema, Alcaraz natychmiast odpowiedział kolejnym przełamaniem. W dziewiątym gemie postawił kropkę nad i, zamykając Tiafoe drogę do powtórzenia wyniku Andy'ego Roddicka z 2006 roku.

Oglądasz Wideo: Eurosport US Open. Skrót półfinału Alcaraz - Tiafoe

O tytuł i prowadzenie w rankingu

Dla młodego Hiszpana, który jest objawieniem bieżącego sezonu, niedzielny finał z Ruudem będzie okazją do wywalczenia piątego tytułu w tym roku. O wielkoszlemowy tytuł będzie walczył po raz pierwszy w karierze.

Norweg w tym roku grał już w finale Rolanda Garrosa, w którym musiał uznać wyższość innego Hiszpana Rafaela Nadala. W niedzielę zagra w drugim w karierze finale wielkoszlemowej imprezy, której stawką, obok tytułu, będzie objęcie prowadzenia w rankingu ATP.

Finał turnieju mężczyzn odbędzie się w niedzielę.

W sobotę ok. godz. 22 na kort wyjdzie Iga Świątek, która w walce o drugi wielkoszlemowy tytuł w sezonie zmierzy się z Tunezyjką Ons Jabeur.

Finał turnieju kobiet US Open na żywo w TVN, w Eurosporcie 1 i w Eurosporcie Extra w Playerze.

Oglądasz Wideo: Eurosport US Open. Alcaraz po awansie do finału



US Open 2022 - wyniki półfinałów turnieju mężczyzn

Carlos Alcaraz (Hiszpania, 3) - Frances Tiafoe (USA, 22) 6:7 (6-8), 6:3, 6:1, 6:7 (5-7), 6:3

Karen Chaczanow (27) - Casper Ruud (Norwegia, 5) 6:7 (5-7), 2:6, 7:5, 2:6