Finał ATP Masters w Miami. Carlos Alcaraz triumfuje, Casper Ruud pokonany w dwóch setach

Zobacz skrót meczu Rafael Nadal – Carlos Alcaraz w półfinale turnieju ATP w Indian Wells. Nadal wygrał po trzysetowym spotkaniu 6:4, 4:6, 6:3 i awansował do finału, w którym zmierzy się z Taylorem Fritzem.

Alcaraz awansował do 4. rundy turnieju ATP w Miami

- To niesamowite, jak jest dobry - tak Hubert Hurkacz, który w półfinale imprezy na Florydzie przegrał właśnie z Alcarazem, komplementował swojego pogromcę. I słowa te zdają się idealnie puentować nastolatka z Murcii.

O niebywałej mocy Hiszpana i drzemiącym w nim potencjale przekonał się w niedzielę ósmy na świecie Ruud. Przegrany przez niego pierwszy set jest jednak dużą niespodzianką. W pewnym momencie wyżej rozstawiony Norweg prowadził już bowiem 4:1, lecz z czasem wielka nadzieja hiszpańskiego tenisa obudziła się na dobre.

Alcaraz z kolejnych siedmiu gemów wygrał aż sześć, dzięki czemu po godzinie gry w otwierającej partii triumfował 7:5. W następną wszedł z potężnym impetem, wygrywając trzy otwierające gemy, w tym dwa przy serwisie rywala. Po chwili Ruudowi udało się co prawda przełamać młodszego kolegę, ale w dalszej części meczu Hiszpan kontrolował już przebieg rywalizacji, gdy to właśnie on rozpoczynał rozgrywkę.

Zdecydowanie najbardziej imponujący był w jego wykonaniu gem ostatni, w którym triumfował do zera, w efektowny sposób puentując fenomenalny, trzeci w karierze wygrany turniej. Co jeszcze bardziej imponujące - w Miami stracił tylko jednego seta, w ćwierćfinale z Miomirem Kecmanoviciem. Historia tenisa pisze się na naszych oczach. Nie tylko hiszpańskiego.

Carlos Alcaraz - Carlos Ruud 7:5, 6:4