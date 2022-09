Carlos Alcaraz mistrzem US Open i nowym liderem rankingu

Carlos Alcaraz w finale US Open zmierzył się z Casperem Ruudem. Zobacz zagrania z tego meczu. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Carlos Alcaraz odniósł triumf w finale US Open.

- To są rzeczy, o których marzyłem, od kiedy chwyciłem rakietę. Ja i mój sztab włożyliśmy w to mnóstwo pracy. Trudno mi teraz mówić, jest we mnie mnóstwo emocji - powiedział Alcaraz przed otrzymaniem trofeum.



Kluczowy moment spotkania miał miejsce w trzecim secie. Przy stanie 5:6 i swoim serwisie Alcaraz obronił dwie piłki setowe. Doprowadził do tie-breaka, w którym był zdecydowanie lepszy.

Carlos Alcaraz ma patent na Caspera Ruuda

W czwartym secie Hiszpanowi udało się przełamać Ruuda w szóstym gemie. Kilkanaście minut później wykorzystał drugą piłkę meczową i po trzech godzinach i 20 minutach cieszył się z triumfu.



Alcaraz świetnie serwował - posłał 14 asów, a Ruud cztery. Hiszpan zanotował 55 zagrań kończących oraz 41 niewymuszonych błędów, natomiast Norweg - odpowiednio - 37 i 29.



To było trzecie spotkanie w historii tych tenisistów i trzecia wygrana Alcaraza. W tym roku górą był jeszcze w finale w Miami, a w ubiegłym w ćwierćfinale w Marbelli.



W US Open Hiszpan rozstawiony był z numerem trzecim, a Norweg grał z piątką.

"Możemy być wdzięczni losowi, że napisał taki scenariusz" Iga Świątek w... czytaj dalej » To druga w tym sezonie porażka 23-letniego Ruuda w wielkoszlemowym finale. W czerwcu w meczu o tytuł paryskiego French Open uległ Hiszpanowi Rafaelowi Nadalowi. Norweg w poniedziałkowym notowaniu listy ATP znajdzie się na najwyższym w karierze drugim miejscu.



- To fajne, że obaj finaliści będą teraz na szczycie rankingu. Oczywiście jestem rozczarowany, że nie wygrałem, ale bycie numerem dwa też nie brzmi źle. Będę dalej ciężko pracował, aby zostać liderem i wygrać turniej wielkoszlemowy - powiedział Ruud.



Dzień wcześniej w rywalizacji singlistek triumfowała Iga Świątek, która pokonała Tunezyjkę Ons Jabeur 6:2, 7:6 (7-5).



Oboje triumfatorzy gry pojedynczej otrzymali po 2,6 mln dolarów.

Carlos Alcaraz liderem rankingu ATP

Alcaraz będzie 28. tenisistą, który został liderem rankingu i dopiero szóstym w ostatnich 18 latach. Od lutego 2004 roku oprócz Serba Novaka Djokovica pierwsze miejsce zajmowali jeszcze tylko: Szwajcar Roger Federer, Nadal, Brytyjczyk Andy Murray i w tym roku Rosjanin Daniił Miedwiediew.



Łącznie, w publikowanym od 1973 roku rankingu, na jego szczycie najdłużej plasował się Djoković - 373 tygodni. Natomiast do Federera należy rekord nieprzerwanego prowadzenia - 237 tygodni.



Przed Alcarazem miano najmłodszego lidera rankingu należało do Lleytona Hewitta. W 2001 roku Australijczyk objął prowadzenie mając 20 lat.



Wynik finału singla mężczyzn US Open 2022:

Carlos Alcaraz (Hiszpania, 3) - Casper Ruud (Norwegia, 5) 6:4, 2:6, 7:6 (7-1), 6:3