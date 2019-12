Carla Suarez Navarro pożegna się z kortem. "Tenis wymaga wielu wyrzeczeń"

Nie dokończyła meczu, teraz musi zapłacić. US Open mówi dość wyłudzeniom Organizatorzy US... czytaj dalej » Suarez Navarro wygrała dwa turnieje WTA singlistek i trzy w grze podwójnej. Siedmiokrotnie była w ćwierćfinałach turniejów Wielkiego Szlema w grze pojedynczej, po raz ostatni w Australian Open i US Open w 2018 roku. Zwycięstwa w deblu osiągała z rodaczką Garbine Muguruzą.

Obecnie, po bardzo nieudanym sezonie, zajmuje 55. miejsce w rankingu WTA. W 2016 roku udało jej się osiągnąć 6. pozycję na liście - najwyższą w całej karierze.

Coraz mniej czasu na sport

- Coraz bardziej interesuję się innymi rzeczami, a tenis jest sportem, który wymaga wielu wyrzeczeń - powiedziała Hiszpanka. Po rozmowie z mężem i konsultacji ze sztabem szkoleniowym podjęła decyzję, że sezon 2020 będzie ostatnim w jej sportowej karierze.

W ciągu 16 lat zawodowej kariery zarobiła na kortach 11,5 mln dolarów.