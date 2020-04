Była gwiazda tenisa kontra mer Moskwy. "Nikomu nie oddam mojej wolności"

Sezon tenisowy jest wstrzymany na razie do czerwca

"Kwadrans" z Hurkaczem. "To trudne, bo nie wiem, kiedy następny turniej" Hubert Hurkacz... czytaj dalej » Epicentrum pandemii COVID-19 w Rosji jest Moskwa. To właśnie w stolicy wykryto blisko dwie trzecie wszystkich zakażonych w całym kraju. Mer Siergiej Sobianin postanowił więc wprowadzić dodatkowe restrykcje.

Od 13 kwietnia ma obowiązywać system przepustek. Początkowo będą one potrzebne tylko tym, którzy idą z domu do pracy, a następnie osobom chcącym przemieszać się po mieście w innych celach.

W trzecim etapie, jeśli taki środek będzie potrzebny, system przepustek zostanie wprowadzony poza granicami regionu.

Spekuluje się, że mogą zostać wprowadzone także elektroniczne obroże, które dzięki zamontowanemu odbiornikowi, mogłyby kontrolować miejsce przebywania osób. Takie urządzenia stosuje się m.in. przestępcom, także w Polsce.

Niepoważni ludzie zawsze tacy będą

Nowym regułom przeciwstawia się słynący z ostrych wypowiedzi Jewgienij Kafielnikow. Były lider rankingu po zakończeniu kariery wiele razy nie gryzł się w język. Teraz przyczepił się do planów mera Moskwy.

"Nikomu nie oddam mojej wolności. Nie założę elektrycznej obroży" – napisał na Twitterze zwycięstwa 26 turniejów rangi ATP.

Kafielnikow w 1996 roku wygrał Rolanda Garrosa, a trzy lata później Australian Open. W 1999 roku awansował na pierwsze miejsce w światowym rankingu ATP. W 2000 roku zdobył złoto igrzysk olimpijskich w Sydney.

Słowa "Żeni" nie spodobały się byłemu reprezentantowi Rosji w piłce nożnej Dmitrijowi Bułykinowi. - Wiem, że takie nakazy są wprowadzane także w innych krajach i jakoś moi znajomi, którzy ich doświadczają, nie mają z tym problemów. Sytuacja jest poważna. On powiedział, że nie założyłby takiej obroży? Ludzie, którzy nigdy nie dbali o poważne rzeczy, zawsze będą tacy sami. Kiedy koronawirus do nich przyjdzie, to zmienią zdanie - mówił Bułykin.



Если вы готовы ”нацепить на себя электронный ошейник”,то я никогда свою свободу не отдам никому — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) April 10, 2020





Obecnie w Rosji odnotowano ponad 13,5 tysięcy zakażeń. Zmarło dotychczas prawie 110 osób.