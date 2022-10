Były mąż Halep komentuje sprawę dopingu. "Ma obsesję na punkcie jednej rzeczy"

Była liderka światowego rankingu tenisistek została tymczasowo zawieszona z powodu dopingu - poinformowała w piątek International Tennis Integrity Agency. Zabronioną substancję Roxadustat wykryto w próbce pobranej w sierpniu podczas US Open.

Źródło: Getty Images Simona Halep ma trudny czas

Halep niewinna?

Halep zawieszona za doping. Trener tenisistki przerwał milczenie Trener tenisa... czytaj dalej » Całą sprawę skomentował były mąż zawodniczki - Toni Iuruc. Bronił Halep z całych sił, choć jak sam stwierdził, nie musiał już tego robić.

- Jestem w szoku - powiedział Iuruc w rozmowie z "Fanatik". - Nie mogę w to uwierzyć. Znam Simonę od lat i przysięgam, że ta dziewczyna, moja była żona, ma obsesję na punkcie jednej rzeczy: honoru. Możesz zabrać Simonie wszystko, ale jeśli odebrałbyś jej uczciwość, to zabijasz ją! Ona nie jest już człowiekiem. Nie wiem, co się stało z tym testem, ale to chyba pomyłka. Simona nie zrobiłaby czegoś takiego, nawet gdybyś odciął jej rękę, żeby przestała grać w tenisa - zapewnił Iuruc.

Były mąż Halep zdecydowanie stwierdził, że tenisistka zawsze była bardzo ostrożna jeśli chodzi o medykamenty.

- Simona miała obsesję na punkcie nie popełniania błędów. Nie wzięłaby witaminy C bez pytania lekarza. Nigdy nawet nie piła wody, jeśli butelka nie była zamknięta. Ma w sobie dość uczciwości. Dlatego nie mogę uwierzyć w to, co się stało. Nie jestem specjalistą od antydopingu, ale mogę dobitnie powiedzieć, że Simona nie mogła zrobić czegoś takiego - przekonywał Iuruc.

Źródło: Getty Images Były mąż Simony Halep,Toni Iuruc

- Gdzieś został popełniony błąd - kontynuował. - Simona jest kobietą wychowaną w moralności i obowiązku wobec prawdy, a także zasad, których nie porzuci za nic w świecie. Jest mi bardzo przykro, że to ją spotkało. Chcę tylko, żeby była silna i aby prawda wyszła na jaw. Wszystko, czego dokonała, było podparte ciężką pracą i poświęceniem. Dlatego nie wierzę, że Simona zrobiłaby coś takiego - zakończył były mąż Halep.