"Nie lubię poniedziałku" w wydaniu tenisowym. Niesamowite okoliczności porażki

US Open to za wysokie progi dla Jesiki Maleckovej, która grywa w turniejach niższej rangi

Zobacz zagrania z meczu Igi Świątek z Aryną Sabalenką w półfinale US Open. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek pokonała Arynę Sabalenkę w półfinale US Open. Zobacz piłkę meczową z tego spotkania. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po zwycięstwie w półfinale US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po zwycięstwie w półfinale US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek pokonała Arynę Sabalenkę w półfinale US Open. Zobacz skrót tego spotkania. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z PAP podczas konferencji prasowej. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek pokonała Arynę Sabalenkę w półfinale US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz ładne zagrania Rajeeva Rama w ósmym gemie pierwszego seta finału gry podwójnej w US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz moment, kiedy Rajeev Ram i Joe Salisbury odebrali trofeum oraz skomentowali wygraną w grze podwójnej w US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz materiał o półfinałach i finale singlistek w US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, jak Kim Clijsters oceniła występ Igi Świątek w półfinale US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz niesamowitą wymianę wygraną przez Caspra Ruuda na koniec pierwszego seta półfinału US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz fantastycznego loba w wykonaniu Caspra Ruuda w drugim secie półfinału US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Casper Ruud wygrał drugiego seta 6:2 w starciu z Karenem Chaczanowem w półfinale US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Karen Chaczanow wygrał trzeciego seta 7:5 w starciu z Casprem Ruudem w półfinale US Open. Zobacz piłkę setową. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Casper Ruud pokonał Karena Chaczanowa 7:6 (7-5), 6:2, 5:7, 6:2 w półfinale US Open. Zobacz piłkę meczową. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Casper Ruud po awansie do finału US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Oto o miał do powiedzenia Hiszpan po zwycięstwie w półfinale US Open.

Piłka meczowa ze spotkania Sanders/Peers - Flipkens/Roger-Vasselin w finale miksta w US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz moment, kiedy Sanders i Peers odebrali trofeum oraz skomentowali wygraną w finale miksta w US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek przed wyjściem do finału w US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz wyjście Igi Świątek na kort do finału w US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek w finale US Open zmierzyła się z Ons Jabeur. Zobacz zagrania z tego meczu. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek w finale US Open zmierzyła się z Ons Jabeur. Zobacz zagrania z tego meczu. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek w finale US Open zmierzyła się z Ons Jabeur. Zobacz zagrania z tego meczu. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek w finale US Open zmierzyła się z Ons Jabeur. Zobacz zagranie z tego meczu. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek w finale US Open zmierzyła się z Ons Jabeur. Zobacz zagrania z tego meczu. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek w finale US Open zmierzyła się z Ons Jabeur. Zobacz zagrania z tego meczu. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek w finale US Open zmierzyła się z Ons Jabeur. Zobacz zagrania z tego meczu. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek w finale US Open zmierzyła się z Ons Jabeur. Zobacz zagrania z tego meczu. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek w finale US Open zmierzyła się z Ons Jabeur. Zobacz zagrania z tego meczu. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek w finale US Open zmierzyła się z Ons Jabeur. Zobacz zagrania z tego meczu. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek pokonała Ons Jabeur 6:2, 7:6 (7-5) w finale US Open. Zobacz piłkę meczową. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek odniosła wielki triumf w finale US Open. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz moment, kiedy Iga Świątek podziękowała swojemu zespołowi po triumfie w US Open 2022. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po zwycięstwie w finale US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek odniosła wielki triumf w finale US Open. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz rozmowę Marcina Wrony z Igą Świątek po finale US Open 2022. Polka pokonała Ons Jabeur 6:2, 7:6 (7-5). US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Tomasz Wiktorowski po zwycięstwie Igi Świątek w finale US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek pokonała Ons Jabeur 6:2, 7:6 (7-5) w finale US Open. Zobacz skrót tego meczu. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Maciej Ryszczuk po zwycięstwie Igi Świątek w finale US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Sierzputowski po zwycięstwie Igi Świątek w finale US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek odniosła wielki triumf w finale US Open. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz najlepsze zagrania Igi Świątek z turnieju US Open 2022. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, jak wyglądała droga Carlosa Alcaraza do finału US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Carlos Alcaraz odniósł triumf w finale US Open. Zobacz ostatnie zagrania z tego meczu. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Carlos Alcaraz odniósł triumf w finale US Open. Zobacz skrót tego meczu. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Z dala od jupiterów, które w tym tygodniu najmocniej świecą kobietom w Tokio, w Budapeszcie odbywa się turniej niższej kategorii. Zawody mają niższą rangę i pulę nagród, ale emocji, co pokazał pierwszy właściwy dzień imprezy, nie brakuje.

W jednym z meczów 28-letnia kwalifikantka Jesika Maleckova była o krok od sprawienia wielkiej niespodzianki w pojedynku z faworyzowaną rywalką z Egiptu, rozstawioną z numerem 7 Mayar Sherif.

Choć obie tenisistki dzieliło 165 miejsc w rankingu, Maleckova w ogóle nie dawała tego po sobie znać. Wygrała zaciętego pierwszego seta, a w drugim stanęła przed szansą na przypieczętowanie dzieła.

Maleckova przełamała Sherif na 5:4 i serwowała na awans do 2. rundy. Przy 40:30 doczekała się pierwszej piłki meczowej - ale nie potrafiła jej wykorzystać.

Był to jednak dramat w aż 12 aktach, bo tyle meczboli zmarnowała w poniedziałek Maleckova. Kolejne pojawiły się w jej następnym gemie serwisowym, gdy znów, przy 6:5, serwowała na mecz. Tylko w tym dwunastym gemie nie wykorzystała aż sześciu szans.

To jednak nie wszystko. Doszło do tie-breaka, w którym, jak się wydawało, Sherif znalazła się w sytuacji bez wyjścia. Maleckova prowadziła 6-2, co oznaczało cztery kolejne meczbole - i to z rzędu. Nie powiodło się ani tym razem, ani przy 7-6. Od tego stanu Maleckova przegrała trzy kolejne piłki i seta, co ostatecznie podcięło jej skrzydła.

Pięć niewykorzystanych meczboli w tie-breaku plus siedem niewykorzystanych meczboli wcześniej. W sumie 12 zmarnowanych szans. Takiej porażki 28-letnia Czeszka mogła nie przeżyć przez całą karierę. Porażki, bo po przegranym drugim secie Maleckova już się nie podniosła, przegrywając spotkanie jak z najczarniejszych snów 7:5, 6:7 (7-9), 3:6.

Wynik meczu 1. rundy Budapest Ladies Open:

Jesika Maleckova (Czechy) - Mayar Sherif (Egipt, 7) 7:5, 6:7 (7-9), 3:6