Wielki talent w światowym tenisie. 13-latka zszokowała faworytkę

- Nie jest łatwo przestawić się z singla do gry w mikście, ale Łukasz jest świetnym partnerem i bardzo dużo się od niego uczę. Zagraliśmy bardzo dobrze i cieszę się, że awansowaliśmy do ćwierćfinału - powiedziała Iga Świątek po triumfie w drugiej rundzie miksta. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

"Nowy klejnot światowego tenisa ma 13 lat" - pisze bez ogródek "Marca". Hiszpanie słyną ze znakomitego szkolenia młodzieży, dlatego i tym razem mogą się nie mylić.

Kibice tenisa na pewno powinni zapamiętać nazwisko Fruhvirtova. 13-latka potrzebowała półtorej godziny, by odprawić z kwitkiem renomowaną Siniakovą podczas turnieju pokazowego w Czechach. Ze swoją rodaczką wygrała w dwóch setach.

Rok 2020 jest wyjątkowy ze względu na pandemię COVID-19, dlatego może co chwilę zadziwiać nieoczekiwanymi wynikami. Dla prawdziwych fanów tenisa nazwisko Fruhvirtova nie jest jednak zupełnie nieznane. W lutym młoda Brenda wygrała turniej Little Aces, czyli mistrzostwa świata dla graczy poniżej 14. roku życia. A miała wówczas tylko 12 lat.

W kobiecym tenisie często się zdarza, że wielkie sukcesy odnoszą bardzo młode zawodniczki. Brenda ma nie mniej zdolną, 15-letnią siostrę Lindę. Obu wróży się wielką przyszłość. Czy na miarę sióstr Williams lub Pliskovych? Czas pokaże.