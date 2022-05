Becker cierpi za kratami. "Nie może uwierzyć, jak bardzo złe jest jedzenie"

Boris Becker to legenda tenisa

- Novak złamał zasady, decyzja była prawidłowa. To może być najtrudniejszy moment w jego karierze - powiedział Boris Becker. Novak Djoković został zdyskwalifikowany po uderzeniu sędzi liniowej piłką. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Były niemiecki tenisista został osadzony w zakładzie Wandsworth. Przyzwyczajony jest do trochę innego poziomu życia, dlatego, jak podał "Mirror", na razie ma spore problemy, by przystosować się do funkcjonowania za kratami.

10 funtów kieszonkowego

Największymi bolączkami sześciokrotnego mistrza wielkoszlemowego mają być higiena (jej brak) i posiłki w zakładzie karnym, w którym ma spędzić przynajmniej 15 najbliższych miesięcy (po takim czasie będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie).

Boris Becker skazany na karę więzienia Słynny przed laty... czytaj dalej » Według "Mirror", który powołuje się na źródła więzienne, Becker ma duże trudności z przystosowaniem się do żywności w zakładzie karnym, a także skromnych porcji, dlatego uzupełnia dietę o czekolady, herbatniki i banany, które opłaca z kieszonkowego w wysokości 10 funtów tygodniowo.

- Ma ciężki okres, a najgorsze jest dla niego jedzenie - cytuje swoje źródło w więzieniu "Mirror". - Nie może uwierzyć, jak bardzo jest złe. Jednym z jego pierwszych posiłków była peklowana wołowina, która nie była za dobra. Będzie musiał się do tego przyzwyczaić. Jest też zszokowany brakiem higieny w więzieniu z uwagi na przepełnienie - dodaje źródło dziennika.

Ukłon w stronę celebryty

Trzykrotny mistrz Wimbledonu nie za bardzo może liczyć na specjalne traktowanie, choć, jak wspominał "Bild", z uwagi na status celebryty dyrekcja zakładu karnego pozwoliła mu wykonać dwa telefony zamiast zwyczajowego jednego, jak to jest przewidziane regulaminem więzienia.

Pierwszą wizytę za kratami złożyła mu już jego partnerka Lilian de Carvalho Monteiro.