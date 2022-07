Boris Becker podpadł współwięźniom

- Novak złamał zasady, decyzja była prawidłowa. To może być najtrudniejszy moment w jego karierze - powiedział Boris Becker. Novak Djoković został zdyskwalifikowany po uderzeniu sędzi liniowej piłką. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Sześciokrotny triumfator turniejów wielkoszlemowych został ostatnio asystentem nauczyciela i prowadzi zajęcia z teorii wychowania fizycznego w angielskim zakładzie karnym HMP Huntercombe.

To przywilej

Jak informuje dziennik "Daily Mail", to rozgniewało innych więźniów, którzy uważają, że upadła gwiazda tenisa ma od nich większe przywileje. "The Sun" dodaje, że rodziny części osadzonych oficjalnie zaprotestowały już nawet w tej sprawie.

- Normalnie odsiedziałbyś lata, zanim dostałbyś pracę jako asystent nauczyciela, ponieważ jest to postrzegane jako przywilej. Tymczasem Becker dostał tę posadę w ciągu kilku tygodni od ogłoszeniu wyroku. Ta sprawa doprowadziła do sporego rozgoryczenia, rodziny niektórych więźniów napisały listy ze skargami - powiedział informator cytowany przez dziennik "The Sun".

- Nie jest to tak luksusowe życie, do jakiego przywykł, ale ma lepiej niż większość więźniów - dodał.

Becker uczy o korzyściach płynących z ćwiczeń i diety, ale nie może pracować w więziennej siłowni, ponieważ uniemożliwia mu to jego status. Nie odsiedział wystarczająco długo za kratkami.

Złamał brytyjskie prawo

Były niemiecki tenisista został skazany przez sąd w Londynie 29 kwietnia za zatajanie informacji, w tym bankowych, które mogły pomóc w spłacie jego długów. Ukrywał m.in. kilka nieruchomości i około 1,8 miliona funtów.

54-letni Becker zaprzeczał, że złamał brytyjskie prawo upadłościowe po tym, jak w 2017 roku ogłosił bankructwo i był winien wierzycielom prawie 50 mln funtów. Uznano go jednak za winnego czterech zarzutów na mocy ustawy o niewypłacalności. Były mistrz imprez Wielkiego Szlema ma spędzić za kratami połowę z 2,5 roku kary, a drugą część otrzymał w zawieszeniu.