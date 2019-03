Ma sztuczne biodro, a biega jak szalony. Amerykański bliźniak zaskoczył Polaka

- Kluczem do wygranej była długotrwała współpraca i wsparcie kibiców - wytłumaczyli półfinałowe zwycięstwo z Mołdawianinem Radu Albotem i Tunezyjczykiem Malekiem Jazirim 7:6 (7-3), 3:6, 6:3. Brazylijczyk Marcelo Melo i Polak Łukasz Kubot, którzy zagrają o swój drugi tytuł wielkoszlemowy. Transmisje z US Open codziennie w Eurosporcie 1, Eurosporcie 2 oraz Eurosport Playerze.

Rozstawieni z numerem siódmym Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo wygrali z Mołdawianinem Radu Albotem i Tunezyjczykiem Malekiem Jazirim 7:6 (7-3), 3:6, 6:3 w półfinale wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open. Zobacz skrót spotkania. Transmisje z US Open codziennie w Eurosporcie 1, Eurosporcie 2 oraz Eurosport Playerze, w którym można obejrzeć każdy mecz z każdego kortu.

Finał był na wyciągnięcie ręki. Dwie i pół godziny nerwów Kubota i Melo Łukasz Kubot i... czytaj dalej » On i jego brat bliźniak Mike obronili cztery piłki meczowe i ostatecznie po dwuipółgodzinnej walce pokonali debel Łukasz Kubot - Marcelo Melo 7:6 (7), 6:7 (8), 14-12. Utytułowani bracia w końcówce zaprezentowali więcej opanowania. W decydujących momentach błędy popełniał za to Kubot. Polak miał podwójne błędy przy piłce meczowej dla niego i Brazylijczyka Melo, a potem przy takiej szansie dla przeciwników.

Rzucał się do piłek

Bob Bryan wrócił na korty w tym sezonie. Połowę zeszłego sezonu jego brat Mike grał w parze z rodakiem Jackiem Sockiem. To był świetny czas. Panowie triumfowali w Wimbledonie, US Open oraz wielkich finałach ATP.

Bob w zeszłym roku przeszedł poważną operację biodra. W tym momencie ma metalową endoprotezę. Mimo takiej przypadłości podczas półfinałowego w Miami pokazywał niesamowitą wolę walki i poświęcenie. W kluczowych akcjach rzucał się nawet do piłek. - On ma znakomite nastawienie do tego, co robi. Zdobył kilka niesamowitych punktów – chwalił Mike.

Biodro pozostało na swoim miejscu

- Biodro się nie przemieściło. Jest w nim teraz sporo metalu, więc cement nie może się z niego wydostać. Nie wiem, czego mogę się spodziewać w najbliższym czasie. Z każdym kolejnym meczem czuję się coraz lepiej i mam nadzieję, że to będzie szło w dobrym kierunku. Nie sądziliśmy, że będziemy w finale tej imprezy. W piątkowym starciu było mnóstwo nerwów i emocji. Rywale w przeszłości sprawiali nam wiele problemów i tak było także tym razem – dodał Bob Bryan.

W spotkaniu o tytuł amerykańcy bliźniacy zmierzą się z grecko-holenderską parą Stefanos Tsitsipas - Wesley Koolhof. Co ciekawe, ta dwójka gra ze sobą w dopiero drugim turnieju. Pierwszym był ten w Indian Wells. Nieco ponad dwa tygodnie temu Tsitsipas i Koolhof na inaugurację przegrali z… Kubotem i Melo.

Teraz wystąpią w finale turnieju rangi ATP Masters 1000.