Historyczny triumf Szwajcarek w Pucharze Billie Jean King

Emma Raducanu wygrała 6:3, 6:4 z rozstawioną z nr 11 Szwajcarką Belindą Bencic w ćwierćfinale wielkoszlemowego turnieju US Open. 18-letnia Brytyjka awansowała do półfinału startując wcześniej w kwalifikacjach.

Szwajcarki, by dotrzeć do finału, pokonały w półfinale Czeszki 2:0, natomiast Australijki wygrały 2:1 z Wielką Brytanią.

Tylko dwa mecze w drodze po puchar

Również w decydującej rywalizacji tenisistki ze Szwajcarii potrzebowały tylko dwóch meczów, by rozstrzygnąć rywalizację na swoją korzyść. Co prawda w pierwszym spotkaniu Jil Teichmann potrzebowała trzech setów, by pokonać Storm Sanders, jednak ostatecznie była górą 6:3, 4:6, 6:3.

Mistrzyni olimpijska z Tokio Belinda Bencic natomiast całkowicie zdominowała ćwierćfinalistkę dwóch tegorocznych turniejów wielkoszlemowych - Wimbledonu oraz US Open - Alję Tomljanovic i triumfowała 6:2, 6:1.

Rok temu trofeum zdobyły Rosjanki. Tytułu nie broniły, bo z powodu rosyjskiej napaści militarnej na Ukrainę zostały wykluczone z rywalizacji.

Polki, które w Glasgow występowały bez grającej w WTA Finals Igi Świątek, odpadły z turnieju w czwartek po porażce z Czeszkami.

Billie Jean King Cup 2022 - wyniki finału

Szwajcaria - Australia 2:0

Jil Teichmann - Storm Sanders 6:3, 4:6, 6:3

Belinda Bencic - Ajla Tomljanovic 6:2, 6:1