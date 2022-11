Polki przegrały z Czeszkami w Billie Jean King Cup. Koniec turnieju dla Biało-Czerwonych

Zobacz zagrania z meczu Igi Świątek z Aryną Sabalenką w półfinale US Open. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek pokonała Arynę Sabalenkę w półfinale US Open. Zobacz piłkę meczową z tego spotkania. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po zwycięstwie w półfinale US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po zwycięstwie w półfinale US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek pokonała Arynę Sabalenkę w półfinale US Open. Zobacz skrót tego spotkania. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z PAP podczas konferencji prasowej. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz najlepsze zagrania z półfinałów US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek pokonała Arynę Sabalenkę w półfinale US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz ładne zagrania Rajeeva Rama w ósmym gemie pierwszego seta finału gry podwójnej w US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz moment, kiedy Rajeev Ram i Joe Salisbury odebrali trofeum oraz skomentowali wygraną w grze podwójnej w US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz materiał o półfinałach i finale singlistek w US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, jak Kim Clijsters oceniła występ Igi Świątek w półfinale US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz niesamowitą wymianę wygraną przez Caspra Ruuda na koniec pierwszego seta półfinału US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz fantastycznego loba w wykonaniu Caspra Ruuda w drugim secie półfinału US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Casper Ruud wygrał drugiego seta 6:2 w starciu z Karenem Chaczanowem w półfinale US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Karen Chaczanow wygrał trzeciego seta 7:5 w starciu z Casprem Ruudem w półfinale US Open. Zobacz piłkę setową. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Casper Ruud pokonał Karena Chaczanowa 7:6 (7-5), 6:2, 5:7, 6:2 w półfinale US Open. Zobacz piłkę meczową. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Casper Ruud po awansie do finału US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Oto o miał do powiedzenia Hiszpan po zwycięstwie w półfinale US Open.

Piłka meczowa ze spotkania Sanders/Peers - Flipkens/Roger-Vasselin w finale miksta w US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz moment, kiedy Sanders i Peers odebrali trofeum oraz skomentowali wygraną w finale miksta w US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek przed wyjściem do finału w US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz wyjście Igi Świątek na kort do finału w US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek w finale US Open zmierzyła się z Ons Jabeur. Zobacz zagrania z tego meczu. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz dobrą wymianę wygraną przez Igę Świątek w trzecim gemie pierwszego seta w finale US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek w finale US Open zmierzyła się z Ons Jabeur. Zobacz zagrania z tego meczu. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Ons Jabeur przełamała Igę Świątek w piątym gemie pierwszego seta finału US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek w finale US Open zmierzyła się z Ons Jabeur. Zobacz zagrania z tego meczu. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek wygrała pierwszego seta 6:2 w starciu z Ons Jabeur w finale US Open. Zobacz końcówkę tego seta. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek w finale US Open zmierzyła się z Ons Jabeur. Zobacz zagranie z tego meczu. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Ons Jabeur długo walczyła, ale ostatecznie została przełamana przez Igę Świątek w drugim gemie drugiego seta finału US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek w finale US Open zmierzyła się z Ons Jabeur. Zobacz zagrania z tego meczu. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek została przełamana przez Ons Jabeur w piątym gemie drugiego seta finału US Open. Przed jednym z serwisów Polki ktoś na trybunach zagwizdał. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek w finale US Open zmierzyła się z Ons Jabeur. Zobacz zagrania z tego meczu. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Ons Jabeur przełamała Igę Świątek w siódmym gemie drugiego seta finału US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz dobrą wymianę wygraną przez Ons Jabeur w dziewiątym gemie drugiego seta finału US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek w finale US Open zmierzyła się z Ons Jabeur. Zobacz zagrania z tego meczu. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek w finale US Open zmierzyła się z Ons Jabeur. Zobacz zagrania z tego meczu. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek w finale US Open zmierzyła się z Ons Jabeur. Zobacz zagrania z tego meczu. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek w finale US Open zmierzyła się z Ons Jabeur. Zobacz zagrania z tego meczu. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek pokonała Ons Jabeur 6:2, 7:6 (7-5) w finale US Open. Zobacz piłkę meczową. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek odniosła wielki triumf w finale US Open. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Ons Jabeur po porażce w finale US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz moment, kiedy Iga Świątek podziękowała swojemu zespołowi po triumfie w US Open 2022. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po zwycięstwie w finale US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek odniosła wielki triumf w finale US Open. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz rozmowę Marcina Wrony z Igą Świątek po finale US Open 2022. Polka pokonała Ons Jabeur 6:2, 7:6 (7-5). US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Tomasz Wiktorowski po zwycięstwie Igi Świątek w finale US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek pokonała Ons Jabeur 6:2, 7:6 (7-5) w finale US Open. Zobacz skrót tego meczu. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Maciej Ryszczuk po zwycięstwie Igi Świątek w finale US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Sierzputowski po zwycięstwie Igi Świątek w finale US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek odniosła wielki triumf w finale US Open. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz najlepsze zagrania Igi Świątek z turnieju US Open 2022. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, jak wyglądała droga Carlosa Alcaraza do finału US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Carlos Alcaraz w finale US Open zmierzył się z Casperem Ruudem. Zobacz zagrania z tego meczu. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Carlos Alcaraz i Casper Ruud zmierzyli się w finale US Open. Zobacz zagrania z tego meczu. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Carlos Alcaraz i Casper Ruud zmierzyli się w finale US Open. Zobacz zagrania z tego meczu. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Carlos Alcaraz i Casper Ruud zmierzyli się w finale US Open. Zobacz zagrania z tego meczu. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Carlos Alcaraz i Casper Ruud zmierzyli się w finale US Open. Zobacz zagrania z tego meczu. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Carlos Alcaraz i Casper Ruud zmierzyli się w finale US Open. Zobacz zagrania z tego meczu. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Carlos Alcaraz i Casper Ruud zmierzyli się w finale US Open. Zobacz zagrania z tego meczu. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Carlos Alcaraz i Casper Ruud zmierzyli się w finale US Open. Zobacz zagrania z tego meczu. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Carlos Alcaraz i Casper Ruud zmierzyli się w finale US Open. Zobacz zagrania z tego meczu. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Carlos Alcaraz i Casper Ruud zmierzyli się w finale US Open. Zobacz zagrania z tego meczu. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Carlos Alcaraz i Casper Ruud zmierzyli się w finale US Open. Zobacz zagrania z tego meczu. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Carlos Alcaraz odniósł triumf w finale US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Carlos Alcaraz odniósł triumf w finale US Open. Zobacz ostatnie zagrania z tego meczu. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Carlos Alcaraz odniósł triumf w finale US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Carlos Alcaraz odniósł triumf w finale US Open. Zobacz skrót tego meczu. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Karolina Pliskova pokonała Magdę Linette 6:2, 4:6, 7:6 (10-8) w meczu 1. rundy US Open. Zobacz końcówkę tego spotkania. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Polki rozpoczęły rywalizację w Glasgow w środę, mierząc się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych i wtedy również szalę przeważył rezultat w deblu. W pierwszym spotkaniu Fręch nie dała rady Danielle Collins, przegrywając 4:6, 6:3, 6:7(2-7). Później stratę Biało-Czerwonych odrobiła Linette, która pokonała Madison Keys 6:4, 4:6, 6:2. W deblu nasze reprezentantki nie były jednak w stanie nawiązać równorzędnej walki. Linette i Rosolska uległy Cori Gauff i Caty McNally 1:6, 2:6.

Fręch bez argumentów

W spotkaniu otwierającym rywalizację Polski i Czech Fręch niestety również nie była w stanie wiele zdziałać. W konfrontacji z Karoliną Muchovą miała problemy z trafianiem pierwszego serwisu i returnów. Zaliczyła też 18 niewymuszonych błędów przy zaledwie 7 uderzeniach wygrywających.

Fręch już na samym początku meczu straciła podanie i nie była w stanie na to odpowiedzieć. Potem Czeszka przełamała ją po raz drugi na 4:1, w pełni kontrolując wydarzenia na korcie. Polka wypracowała sobie w tej odsłonie tylko jednego break pointa, ale nie wykorzystała szansy. Ostatecznie przegrała seta 2:6 w niewiele ponad pół godziny.

W drugiej partii Fręch znów szybko znalazła się pod silną presją ze strony rywalki. Tym razem udało się jej obronić przed przełamaniem w pierwszym gemie serwisowym, ale już w następnym uległa do zera. Odrobienie straty ponownie okazało się zbyt trudnym wyzwaniem. Reprezentantka Polski w końcówce seta nie utrzymała swojego podania po raz czwarty w meczu i znów została pokonana 6:2.



Effortless tennis from @karomuchova7



She beats Magdalena Frech in straight sets 6-2 6-2#BJKCupFinals@jsmeceskytenispic.twitter.com/l6C6GWSO2h — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 10, 2022

Linette na ratunek

Po czwartkowej porażce Fręch do gry wkroczyła Linette i podobnie jak w rywalizacji z Amerykankami zdołała wyrównać stan meczu. Poznanianka nadspodziewanie łatwo poradziła sobie z Karoliną Pliskovą, z którą do tej pory przegrywała niemal w każdym spotkaniu. Zmierzyły się m.in. w pierwszej rundzie tegorocznego US Open, a Polka po zaciętym pojedynku pożegnała się z wielkoszlemowym turniejem.

Tym razem role się jednak odwróciły. W pierwszym secie spotkania rozgrywanego w Glasgow nasza reprezentantka przełamała serwis Czeszki w samej końcówce, przy własnym prowadzeniu 5:4. W drugiej partii poznanianka co prawda już na początku straciła podanie, ale potem trzy razy z rzędu przełamała Pliskovą i zamknęła tę odsłonę w niespełna pół godziny.



Linette loves the big occasion



She keeps Poland in contention with a 6-4 6-1 win over Karolina Pliskova #BJKCupFinals@pzt_tenis@MagdaLinettepic.twitter.com/9EkxF01KaJ — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 10, 2022

Jednostronny debel

W decydującym o zwycięstwie deblu kapitan Dawid Celt posłał do boju Linette i Kawę. Poprzedniego dnia w starciu z Amerykankami poznanianka zagrała w parze z Alicją Rosolską, ale mimo tej zmiany rezultat był bardzo podobny. Katerina Siniakova i Marketa Vondrousova od początku wyraźnie dominowały na korcie. Tylko w pierwszej odsłonie trzykrotnie przełamały serwis Polek i szybko wygrały tę partię 6:2.

W następnym secie Czeszki utrzymały swój poziom i po kolejnych przełamaniach prowadziły aż 5:1. Biało-Czerwone nie miały już wówczas nic do stracenia i mogły grać na większym ryzyku. Dzięki temu udało im się nieco przedłużyć emocje w tym spotkaniu. Linette i Kawa zapisały na swoim koncie dwa gemy z rzędu, skutecznie broniąc się przed piłkami meczowymi dla rywalek. Ostatecznie uległy jednak 3:6.

Do półfinałów Billie Jean King Cup awansują tylko zwycięzcy grup. Polki po raz pierwszy wystąpiły w finałowym turnieju w nowej formule rozgrywek, po ostatniej reformie rywalizacji o Fed Cup wprowadzonej w 2020 roku. Musiały sobie radzić bez Igi Świątek, która jeszcze w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu europejskiego rywalizowała w USA w turnieju WTA Finals dla ośmiu najlepszych zawodniczek sezonu.

Wyniki meczu Polska – Czechy w Billie Jean King Cup:

Magdalena Fręch - Karolina Muchova 2:6, 2:6

Magda Linette - Karolina Pliskova 6:4, 6:1

Katarzyna Kawa / Magda Linette - Katerina Siniakova / Marketa Vondrousova 2:6, 3:6