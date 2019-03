Tak się rodzą gwiazdy. 18-latka zszokowała Indian Wells

Kubot bez 25. tytułu. Przegrany finał Indian Wells Łukasz Kubot i... czytaj dalej » Andreescu w turnieju wzięła udział dzięki dzikiej karcie przyznanej przez organizatorów. Do finału imprezy rangi WTA dotarła po raz drugi w karierze. W styczniu w Auckland uległa Niemce Julii Goerges.

Jak kiedyś Serena

Kerber natomiast ma na koncie 12 turniejowych triumfów, w tym trzy wielkoszlemowe. W niedzielę była zdecydowaną faworytką. Jeszcze rok temu Andreescu w światowym rankingu była pod koniec drugiej setki. W poniedziałkowym zestawieniu będzie już na 24. pozycji.



Nigdy wcześniej w kalifornijskiej imprezie nie zdarzyło się, aby zawodniczka z dziką kartą wystąpiła w finale. Jest czwartą nierozstawioną tenisistką w historii, która wygrała w Indian Wells. Kiedyś takiej sztuki dokonała 18-letnia Serena Williamsa (1999), a w zeszłym roku Naomi Osaka.

- To jak opowieść o kopciuszku. Naomi zrobiła to rok temu. Teraz moje imię będzie wymieniane razem z takimi mistrzyniami. To wielka sprawa dla mnie - cieszyła się sensacyjna zwyciężczyni.

W drugiej rundzie odpadła Magda Linette, zaś w kwalifikacjach Iga Świątek. Z kolei w 1/8 finału debla z rywalizacją pożegnała się Alicja Rosolska.



Wynik finału:

Bianca Andreescu (Kanada) - Angelique Kerber (Niemcy, 8) 6:4, 3:6, 6:4