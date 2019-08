Młoda gwiazda pocieszała zapłakaną mistrzynię. "Kontuzje są do bani"

Finał w Toronto trwał zaledwie 20 minut. Serena Williams przegrała z bólem Już w pierwszym... czytaj dalej » Andreescu została w niedzielę pierwszą po 50-letniej przerwie reprezentantką Kanady, która wygrała Rogers Cup. W momencie przerwania pojedynku prowadziła 3:1. Po czwartym gemie Williams nie była w stanie grać. Uraz pleców okazał się zbyt bolesny.

"Jesteś dla mnie bestią"

- Co się dzieje? Czy wszystko z tobą w porządku? Kontuzja? Ja dobrze wiem, co to znaczy. Niedawno sama miałam problem z barkiem. O Boże, to jest do bani. Oglądałam wszystkie twoje mecze. Jesteś pie….ną bestią. Wiem, że szybko wrócisz do zdrowia - pocieszała zapłakaną Williams 18-letnia zawodniczka z Kanady.

Amerykanka była zachwycona postawą i dojrzałością mentalną Andreescu. - Ona naprawdę ma 19 lat? Naprawdę w tym, co mówi, jak się zachowuje na korcie i poza nim, nie widać, że jest w tym wieku - mówiła 23-krotna mistrzyni wielkoszlemowa.



- Bez wątpienia to, co się stało, nie jest łatwe dla Sereny. Zwłaszcza że to był finał. Wiem, co czuła, bo ja miałam podczas mojej krótkiej kariery już wiele takich problemów. Czasem trzeba słuchać swojego ciała. Po raz pierwszy rozmawiałyśmy. Oczywiście nie chciałam, aby to tak wyglądało. Ona powiedziała o mnie wiele miłych rzeczy, nie tylko jako o tenisistce, ale także człowieku. Bez wątpienia na długo zachowam to w moim sercu. Nie jest fajnie tak wygrywać, ale zwycięstwo to zwycięstwo. Jestem bardzo szczęśliwa - powiedziała kanadyjska triumfatorka turnieju w Toronto.

Williams przegrała czwarty finał z rzędu, w którym występowała. Po raz pierwszy jednak z powodu urazu.

