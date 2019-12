Triumfatorka US Open opuści początek sezonu

Gustavo Fernandez pokazał swoją waleczność i nieustępliwość w półfinale rywalizacji deblowej na wózkach. Argentyńczyk, który jest liderem światowego rankingu wśród singlistów, do samego końca walczył, aby odbić piłkę. To mu się udało, ale niestety zaliczył również upadek. Na sczęście Fernandez szybko zdołał się pozbierać i wrócił do gry. On i jego partner awansowali do finału.

Najpierw awansowała do turnieju głównego, a następnie dotarła aż do finału, pokonując po drodze Venus Williams i Caroline Wozniacki.

Do Auckland jeszcze wróci

- To dla mnie wielkie rozczarowanie. Po rozmowie z moim sztabem doszłam jednak do wniosku, że muszę teraz robić to, co dla mojego kolana najlepsze. Mam z Auckland niesamowite wspomnienia. Mam nadzieję, że w 2021 roku dołożę do nich kolejne – powiedziała Kanadyjka w filmowym nagraniu, wyemitowanym w mediach społecznościowych.



NEWS Bianca Andreescu has had to withdraw from the 2020 ASB Classic due to her ongoing knee issues. We are disappointed not to welcome Bianca back and wish her all the best for a speedy recovery. pic.twitter.com/7HVefuGLBe — ASB Classic (@ASB_Classic) 24 December 2019





Andreescu nabawiła się urazu lewego kolana pod koniec października, podczas drugiego grupowego meczu w Shenzhen. Ostatecznie zrezygnowała z gry przeciwko Karolinie Pliskovej i wycofała się z turnieju.

Nie zabraknie gwiazd

ASB Classic w Auckland rozpocznie się 6 stycznia. Na liście uczestniczek znalazły się triumfatorki w Wielkim Szlemie - Serena Williams, Caroline Wozniacki, broniąca tytułu Julia Goerges i wschodzące gwiazdy - Amanda Anisimova i Coco Gauff.