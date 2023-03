Krzyki na korcie, łzy na trybunach. "Nigdy nie czułam takiego bólu!"

Do dramatycznej sytuacji doszło w drugim secie spotkania 1/8 finału turnieju WTA 1000 na Florydzie. Przy wyniku 6:7 (0-7), 2:0 Andreescu poślizgnęła się i upadla na kort. Od razu złapała się za kostkę, krzycząc przy tym z bólu.

Źródło: Imago Bianca Andreescu kontuzjowana podczas Miami Open

- O mój Boże! Nigdy wcześniej nie czułam takiego bólu! - głośno płakała 22-latka.



Mortifying scenes in Miami as Bianca Andreescu falls and hurts herself.



This audio is heartbreaking to listen to.



“I’ve never felt this kind of pain before.”



Bianca does not deserve this again.



pic.twitter.com/r7ZnJTUi6P — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 28, 2023





Kilka chwil później pojawiła się przy niej sędzia i Aleksandrowa. Obie widziały, jak cierpi Andreescu. Starały się podnieść ją na duchu. Ostatecznie tenisistka opuściła kort na wózku inwalidzkim. Na pożegnanie Rosjanka jeszcze ją uścisnęła.

Z trybun całej sytuacji z wielkim niepokojem przyglądała się mama Bianki. Gdy córka opuszczała kort, na twarzy Marii pojawiły się łzy. Obie panie były załamane.



Standing ovation for Bianca Andreescu in Miami.



Her mom is in tears. And you can see the look on Bianca’s face as she leaves the court in a wheel chair.



She looks so broken. No one deserves this.



Everyone send her your prayers tonight pic.twitter.com/FxxG7iQYgZ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 28, 2023





- Niezwykle mi przykro z powodu tego, co spotkało Andreescu - powiedziała po meczu Aleksandrowa. - Samo oglądanie jej na korcie z takim bólem było niezwykle bolesnym doświadczeniem. W takich sytuacjach nie da się niczego zrobić, co też jest straszne. Myślę jednak, że ona szybko wydobrzeje, życzę jej ekspresowego powrotu do zdrowia - dodała Rosjanka.

Problemy ze zdrowiem Andreescu

Doświadczenie dla Andreescu jest tym boleśniejsze, że w ostatnich tygodniach osiągnęła wysoką formę. Od triumfu w US Open 2019 Kanadyjka nieustannie zmagała się z kontuzjami i zdrowotną niedyspozycją. Końcówka tamtego sezonu i początek 2020 roku upłynął jej pod znakiem walki z urazem kolana. Potem pojawiła się pandemia COVID-19. W przypadku Bianki choroba oznaczała aż 15-miesięczny rozbrat z tenisem.

Do rywalizacji wróciła w 2021 roku, ale dopiero teraz zaczęła wracać do dawnej dyspozycji. W drodze do czwartej rundy Miami Open pokonała Emmę Raducanu, siódmą na świecie Marię Sakkari i triumfatorkę Australian Open 2020 Sofię Kenin.

Dopiero po tym ostatnim meczu Andreescu przyznała, że tenis znów zaczął ją cieszyć. - Jestem zupełnie inną osobą. Czuję, że zasługuję, by znowu tutaj być - stwierdziła.

Rokowania co do powrotu nie muszą być dobre. Bardzo podobnego urazu kostki podczas Roland Garros 2022 doznał Alexander Zverev. Niemiec również poślizgnął się na korcie i podwinęła mu się stopa. Do rywalizacji wrócił po kilku miesiącach przerwy.