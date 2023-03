Krzyczała z bólu, opuściła kort na wózku inwalidzkim. Andreescu przekazała diagnozę

To były dramatyczne obrazki. Trwał drugi set poniedziałkowego spotkania czwartej rundy turnieju na Florydzie. Przy wyniku 6:7 (0-7), 2:0 Andreescu poślizgnęła się i upadła z bólu. Od razu złapała się za kostkę.

- O mój Boże! Nigdy wcześniej nie czułam takiego bólu! - głośno płakała 22-letnia Kanadyjka.

Mortifying scenes in Miami as Bianca Andreescu falls and hurts herself.



This audio is heartbreaking to listen to.



“I’ve never felt this kind of pain before.”



Bianca does not deserve this again.



pic.twitter.com/r7ZnJTUi6P — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 28, 2023

Źródło: Imago Andreescu opuściła kort na wózku inwalidzkim

Andreescu: powiedzmy, że mogło być znacznie gorzej

Andreescu bardzo cierpiała, kort opuściła na wózku inwalidzkim. Aleksandrowa zdążyła ją jeszcze na pożegnanie uścisnąć.

W środę tenisistka, aktualnie 31. w rankingu WTA, przekazała smutną diagnozę - zerwała dwa w lewej kostce. Już rozpoczęła rehabilitację.

"Trudno dokładnie powiedzieć, jak długo to (przerwa - red.) potrwa, ale powiedzmy, że mogło być znacznie gorzej!!" - napisała w mediach społecznościowych. Dodała, że jest optymistką i że "dzięki odpowiedniej pracy, rehabilitacji i przygotowaniu" wkrótce wróci na kort.

Andreescu może mówić o dużym pechu, bo w ostatnich tygodniach prezentowała wysoką formę. Kontuzje to zresztą jej zmora. Od wielkoszlemowego triumfu w US Open 2019 Kanadyjka nieustannie zmagała się z urazami. W końcówce tamtego sezonu i początku 2020 roku leczyła uszkodzone kolano. Później pojawiła się pandemia COVID-19, która oznaczała dla Andreescu 15-miesięczny rozbrat z tenisem.

Do rywalizacji na dobre wróciła w roku 2021.