Takie rzeczy tylko w hangarze. Thiem pokonał idola z dzieciństwa

Video: Eurosport

Wywrócił się, ale i tak wygrał. Kapitalne zagrania Sinnera w...

Pod koniec drugiego seta półfinału turnieju Bett1 Aces Jannik Sinner pokazał, że ma sporo umiejętności. Młody Włoch dwukrotnie się wywrócił, ale mimo to zdołał wygrać wymianę. Ostatecznie jednak to Dominic Thiem awansował do finału, pokonując Sinnera 6:3, 7:6 (7-5). Bett1 Aces na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

