Efektowny skok Thiema. Tak tenisista świętował sukces w Barcelonie

Tradycja została zachowana. Dominik Thiem po wygraniu turnieju w Barcelonie wskoczył do basenu wraz z dziećmi do podawania piłek. W ostatnich latach robił do Rafael Nadal, który wygrywał w Hiszpanii aż 12 razy. Austriak sięgnął w Katalonii dopiero po pierwszy tytuł.

Tylko dwóm tenisistom w tym sezonie udało się wywalczyć więcej niż jeden tytuł. Do Rogera Federera w niedzielę dołączył 25-letni Austriak, który wcześniej w tym roku wygrał turniej w Indian Wells. W finale w Barcelonie Thiem pokonał czarnego konia imprezy Rosjanina Daniiła Miedwiediewa 6:4, 6:0.

Źródło: Getty Images Dominic Thiem z pucharem za zwycięstwo

Nadal przegrał w Barcelonie po raz pierwszy od 2015 roku Rozstawiony z... czytaj dalej » Równie ważne było zwycięstwo Thiema z Nadalem w półfinale 6:4, 6:4. Na tym etapie katalońskiej imprezy Hiszpan nigdy nie przegrał. W Barcelonie wywalczył 11 tytułów, był niepokonany od 2015 roku, a korty ziemne to oczywiście jego ulubiona nawierzchnia. Mimo to Thiem zdołał go pokonać na cegle po raz czwarty w karierze. Do tej pory takim osiągnięciem mógł się pochwalić jedynie numer 1 na świecie Novak Djoković.

Okazji do świętowania w niedzielę Thiem miał więc co niemiara.

O Paryżu nie myśli

- Jestem zadowolony z mojej formy na ziemi, to mój największy tytuł na tych kortach. Bardzo się z niego cieszę, ale o Paryżu nie myślę, bo do niego jeszcze daleko - stwierdził triumfator Barcelona Open i z radości wskoczył do basenu znajdującego się w kompleksie kortów. W ostatnich latach ten gest był zarezerwowany dla Nadala.

Wielkoszlemowy Roland Garros to punkt kulminacyjny sezonu na kortach ziemnych. Nadal zawsze jest w Paryżu faworytem, aczkolwiek Thiem też powinien być groźny.

- Nie zmieniłem zdania, że Rafa zawsze jest największym faworytem do tytułu w Paryżu, ale ja uwielbiam Roland Garros. W ostatnich trzech latach osiągałem tam niezłe wyniki - przypomniał austriacki tenisista, który rozkręca się z tygodnia na tydzień.