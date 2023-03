Domagała się uznania jak Świątek. Dostała kubeł zimnej wody

Barbora Krejcikova chce dołączyć do czołówki rankingu

Skrót ćwierćfinału US Open Sabalenka - Krejcikova

US Open. Piłka meczowa ze spotkania Muguruza - Krejcikova

Świątek zdominowała 2022 roku, wygrała osiem turniejów, w tym Roland Garros i US Open. Rybakina wygrała z kolei Wimbledon, a podczas tegorocznego Australian Open w finale musiała uznać wyższość Sabalenki. Reprezentantka Kazachstanu to niepowodzenie powetowała sobie triumfem w Indian Wells, po drodze w świetnym stylu eliminując Świątek.

Kierowca F1 chciał sprawdzić Świątek. Polka zamknęła oczy i go zawstydziła Dla Igi Świątek... czytaj dalej » Te trzy nazwiska są obecnie uznawane za przyszłość kobiecego tenisa, a dziennikarze określają je mianem "wielkiej trójki". Zdaniem ekspertów Polka, Białorusinka i Rosjanka występująca pod flagą Kazachstanu, powinny zdominować rozgrywki na najbliższe lata. Z takim spojrzeniem nie zgadza się Barbora Krejcikova.

- Kiedy czytam o kimś w mediach społecznościowych, to zawsze jest o Idze, Arynie lub Jelenie, a mnie praktycznie nie ma. Co jeszcze mam zrobić? Jak ponownie udowodnić, że na to zasługuję? – powiedziała w rozmowie z WTA Insider.

"Zasługuję na to"

- W tym tygodniu ponownie tu jestem (w Miami – red.) i ponownie udowodnię, że zasługuję na miejsce w tej "czołowej trójce". Też chcę, żeby o mnie mówiono. Też chcę być rozpoznawaną, bo sądzę, że na to zasługuję. Odniosłam w tourze wiele sukcesów, a nie jestem doceniana – podkreśliła 27-letnia Czeszka.

Krejcikova straciła połowę poprzedniego sezonu z powodu kontuzji, ale wcześniej zajmowała drugie miejsce w rankingu, a w 2021 roku wygrała Roland Garros. Uraz sprawił, że opuściła ważne turnieje i wypadła poza 40. miejsce w rankingu. Jednak od jakiegoś czasu gra coraz lepiej, w ubiegłorocznym turnieju w Ostrawie w finale pokonała Świątek, a w obecnym sezonie ograła Polkę w Dubaju. Już jest 13. na liście WTA, a na tym zapewne nie koniec.

- To wielka motywacja. Nie chcę być zapomniana i znaleźć się w cieniu tych trzech wielkich zawodniczek. One grają świetnie, ale ja wcale nie jestem gorsza. Zasługuję na większą uwagę mediów, ale jej nie dostaję. Muszę wygrać więcej spotkań i udowodnić, że też zaliczam się do czołówki – zakończyła.

Czeska tenisistka ostatnio awansowała do 1/8 finału turnieju w Miami, po wygranej nad Amerykanką Madison Keys. Mogła udowodnić na co ją stać, bo mierzyła się z Sabalenką. Przegrała jednak gładko 3:6, 2:6.